Von Gottfried Sello

Die Liebe zur Kunst sei eine schöne Sache, aber sie bleibe so lange platonisch, bis der Liebhaber zum Kunstkäufer werde. So ungefähr formuliert es ein Mann, der es wissen muß, kein platonischer, sondern ein höchst realer Kunstliebhaber, der in fünfzig Jahren die bedeutendste private Sammlung ostasiatischer Kunst zusammenbrachte: Emil Preetorius.

Seine Sammlerqualitäten sind alles andere als typisch, aber er verkörpert den Sammler, wie er sein sollte, den idealen Sammler. Er besitzt beispielsweise den Mut zur Subjektivität und zum eigenen Urteil – der durchschnittliche Sammler dagegen tut gut daran, sich von Experten beraten zu lassen. Preetorius sagt: ein Werk gefällt mir, also hat es Qualität, und die Umkehrung: ein Werk hat Qualität, also gefällt es mir, stimmt ebenfalls.

Es gibt viele Argumente für das private Kunstsammeln. In seinem schönen Essay über den Sammler, der in dem eben erschienenen, reich bebilderten Katalog der Sammlung Preetorius "Kunst des Ostens" enthalten ist, hat Preetorius sie überzeugend aufgeführt. Diese Argumentation ist; wichtig und aktuell, weil nämlich heute die Sammler zwar keineswegs ausgestorben sind, aber weil weitgehend unter kommerziellen Vorzeichen gesammelt wird.

Und es gibt eigentlich nur zwei ernsthafte Gegenargumente. Das erste: Wird nicht die Öffentlichkeit, das große Publikum durch den privaten Sammler, gerade wenn er sachverständig ist, wenn er Werke höchsten Ranges erwirbt, um einen potentiellen Kunstgenuß gebracht? Der Hinweis, das Arsenal an Kunstwerken aller Zeiten und aller Länder sei so gewaltig, daß es für die öffentlichen, musealen und für die privaten Sammlungen ausreiche, ist nicht unbedingt befriedigend.

Preetorius selber ist theoretisch auf diese Frage nicht eingegangen, aber er hat sie praktisch beantwortet, indem er seine Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich machte und die Werke, mit denen er jahrzehntelang in seiner Münchener Wohnung gelebt hat, auf die Wanderschaft durch deutsche und ausländische Städte und Museen schickte. Im Augenblick ist sie in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe zu sehen (als Veranstalter zeichnet das Hamburger Institut für Ostasienkunde), später soll sie im Völkerkundemuseum in München gezeigt werden.

Das zweite Argument: Sammeln sei ein Luxus, den sich nur außerordentlich kapitalkräftige Leute erlauben könnten, wurde von Professor Preetorius, als er die Hamburger Ausstellung eröffnete, widerlegt, indem er das Rezept verriet, nach dem er seine heute auch materiell ungeheuer wertvolle Kollektion zusammengebracht hat. "Will man sammeln, ohne reich zu sein, so heißt’s früh damit beginnen und das Minus an materiellen Mitteln ersetzen durch ein Plus an Wachsamkeit, Schärfe und Empfindlichkeit der Augen."