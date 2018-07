G. Z., Karlsruhe

Mit dürren Worten hat kürzlich die II. Zivilkammer des Landgerichts Karlsruhe den großen Reaktor-Prozeß der Anliegergemeinden entschieden. Monatelang hatten die Gemeinden Linkenheim und Friedrichstal alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zu verhindern, daß sich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft Deutschlands künftiges Atomforschungszentrum etablierte. „Wir sind nicht fortschrittsfeindlich, aber niemand wird unseren Spargel und unseren Tabak kaufen, wenn erst einmal der Reaktor seinen Betrieb aufgenommen hat“, war die Parole der Linkenheimer und Friedrichstaler Bauern. Jetzt liegt die ausführliche schriftliche Begründung dafür vor, warum der Antrag der Gemeinden, umgehend die Bauarbeiten auf dem Reaktorgebäude einzustellen, abgelehnt wurde.

Die Richter haben sich mit allen Argumenten der Atomgemeinden auseinandergesetzt. Die Frage der Sicherheit stand dabei an erster Stelle. Das Gericht: „Die Meinungen der sachverständigen Wissenschaftler über die Frage der Gefährlichkeit von Atomreaktoren sind geteilt.“ Man müsse den Gemeinden also zugeben, daß die Auswirkung der Tätigkeit eines Reaktors von vornherein nicht abzusehen ist. Zumal es sich bei dem Karlsruher Objekt um einen Typ handle, für den es zwar Vorbilder gebe, der aber so viele Neuerungen enthalte, daß Erfahrungen erst gesammelt werden müßten.

Nun war von der Reaktor GmbH eingewendet worden, man baue zur Zeit ja nur harmlose wissenschaftliche Institute und Nebengebäude. Über die Inbetriebnahme des Reaktors sei noch gar keine Entscheidung gefallen. Nicht zuletzt, weil es immer noch kein Bundes-Atomgesetz gebe. Die Gemeinden mußten einräumen, daß ihnen von den Gebäuden allein kein Schaden erwächst. Sie meinten aber, sie müßten sich schon frühzeitig wehren, wenn sie verhindern wollten, daß der Reaktor überhaupt in Betrieb genommen wird. Sie wollten schon heute auf dem Wege einer vorbeugenden Unterlassungsklage kommenden Gefahren begegnen.

Die Zivilkammer hat sich dieser Ansicht nicht angeschlossen. Eine Abwehrklage gegenüber einer Anlage, die für das Allgemeinwohl unentbehrlich oder zumindest von besonderer Bedeutung sei, könne nicht erhoben werden. „Es ist ernstlich nicht zu bestreiten, daß durch den Fortschritt der Technik – insbesondere auf dem Gebiete der Atomzertrümmerung – die Errichtung eines Forschungsreaktors für die deutsche Wissenschaft und Wirtschaft auf vielen lebenswichtigen Gebieten von außerordentlicher Bedeutung, wenn nicht sogar für das Allgemeinwohl unentbehrlich ist“, heißt es. „Gegenüber solchen lebenswichtigen Betrieben gibt es, sollte auch die Grenze zulässiger Einwirkung überschritten werden, keine Abwehrklage. Die Interessen der Allgemeinheit gehen den – wenn auch berechtigten – Interessen einzelner oder von Bevölkerungsgruppen vor.“

Eine vorbeugende Unterlassungsklage erfordert nach Ansicht des Gerichts, daß schon eine Beeinträchtigung vorliegt, und daß weitere zu befürchten sind. „Die Unterlassungsklage beugt also nicht eigentlich vor, sondern will eine stetig neu fließende und fortwirkende Quelle der Schädigung beseitigen“, meinten die Richter. „Es bedarf keiner besonderen Ausführung, daß im gegenwärtigen Stadium des Baues die von den Gemeinden für den späteren Betrieb des Reaktors befürchteten Beeinträchtigungen nicht vorliegen.“ Von einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr könne keineswegs gesprochen werden, solange noch nicht einmal feststehe, ob die Inbetriebnahme des Reaktors staatlich genehmigt wird.

Für die Gemeinden Linkenheim und Friedrichstal bedeutet diese Entscheidung mehr als nur eine Prozeßniederlage. Das Gericht hat den Streitwert auf eine Million Mark festgesetzt und gleichzeitig die Gemeinden verurteilt, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.