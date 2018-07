Inhalt Seite 1 — Saison wie noch nie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Harzer Kurorte haben eine Wintersaison „wie noch nie“ erlebt nach Angaben ihrer Fremdenverkehrsverbände. Es ist klar, daß bei diesem regen Zuspruch das Angebot der Hoteliers, Gastronomen und Pensionswirte immer auf dem Laufenden ist. Auch die Preise übrigens (und die sind manchmal sogar allem voraus). Die Zeiten der künstlichen Blumen, verstaubten Zimmerlinden und der Öldrucke mit röhrenden Hirschen sind ein für alle Mal vorbei. Viele Gastwirte haben die Unterkünfte mit Geschmack erneuert. Die Bundesbahn, die das ganze Jahr über Reisearrangements für Harzreisende parat hält, bietet vom 4. bis zum 7. April Osterreisen zu den 15 bekanntesten Urlaubszentren an. Sie sind sogar recht billig: Alles einbegriffen – von 56,– DM (Clausthal-Zellerfeld, einfache Privathäuser) bis 97,– DM (Braun-Inge, Hotelpensionen und Hotels).

Nach „klassischer“ Tradition beginnt die Harzreise in diese Bergwelt mit ihren Fichtenwäldern, einsamen Hochmooren, Klippen und, Felsgipfeln, mit ihren von Ringmauerresten umstandenen, turmbewehrten Städten, Burg- und Klosterruinen in Goslar. Von hier aus kann man, sich nach Süden fortbewegend, mit der Bahn eine Reihe gepflegter kleiner Luftkurorte erreichen.

Wer in dem tausendjährigen Goslar einmal nicht zum Rammeisberg hinaufgeht, sondern am Rosentor vor dem „Achtermann“ abbiegt und sich zum Steinberg begibt, der genießt vielleicht den schönsten Blick auf die Stadt, der schon deutsche Könige und Kaiser den Vorzug vor anderen gaben. Wer durch enge Gassen vorbei an den geschmückten Häusern alter Fachwerkkultur geht, der spürt, daß hier noch viele Erinnerungen an die großen Tage dieses mittelalterlichen Fürstensitzes lebendig sind.

Die herrlich weiten Ausblicke; sind es auch in Bad Harzburg, die man auf keinen Fall Versäumen darf – so von den Ruinen der Kaiserburg bis zum Brocken oder an klaren Tagen gar bis weit in das Vorland des Harzes. Über einen gut geflegten Höhenweg erreicht man das Molkenhaus, einen Luftkurort mit wohl einzigartigen „Attraktionen“. Wer’s liebt, der kann, solange der Schnee liegt, unmittelbar vor dem Harzhotel die große Wildfütterung erleben – in der Nacht bei Scheinwerferlicht ... Wer in der Stille etwas für seine Gesundheit tun will, dem bieten sich die „Harzkurwege“ in einer Gesamtlänge von 125 Kilometer an.

Der Kurpark von Braunlage ist im Frühling und noch mehr im Sommer ein mit großer gärtnerischer Liebe komponiertes Farbenspiel der Blüten. Auch im zeitigen Frühjahr läßt es sich angenehm unter den Fichten Hahnenklees promenieren, zur Rolle hin, zum Borberg, am Kuttelbacher See entlang zum Grumbacher Teich, zum Spiegeltal oder zum Bocksberger Aussichtsturm, von dem der Anblick weit ins Land zum Auerhahn und zum Oker- und Granetal reicht.

Obwohl Kurort, so ist Lautenthal, das Bergstädtchen im Oberharz, doch nicht verstädtert. Hier rückt die Schwermut dunkler Wälder heran. Können wir uns kaum noch an die Gestalten unserer Märchen erinnern, hier im Oberharz werden sie wieder lebendig. Klingt nicht schon der Name Wildemann märchenhaft. Ein Ort also, in dem der Harzwanderer anhalten sollte. Er liegt in einem windgeschützten Tal, besitzt eine Sauna und ein Schwimmbad.

In Bad Grund, einer alten Bergstadt des Harzes, send die Leute immer besonders alt geworden – so gesundheitstärkend sind dort Luft und Wasser. Die natürlichen Kraftspender werden heute von einem modernen Kurbad genutzt, dessen Moorbäder bekannt sind.