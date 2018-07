Bei allem Gerede von den Tugenden, die uns heute von dem angeblich inzwischen unbegreiflich gewordenen menschlichen Abgrund der Hitlerzeit trennen sollen, sieht die Wahrheit so aus, daß wir allen Grund haben, von Zeit zu Zeit ernsthafte Zweifel zu nähren an der Berechtigung dieses pharisäischen Entsetzens über die Vergangenheit. Wie weit haben wir uns denn etwa voh dem Hauptübel jener unmenschlichen Jahre – der Nichtachtung des fremden Menschenlebens – entfernt? Wie hoch ist denn inzwischen der Preis eines Menschenlebens wieder gestiegen?

Das Arnsberger Urteil zeigt, wieviel höher eine mißverstandene oder vermeintliche juristische Korrektheit bewertet wird, als die erwiesene Tatsache eines entsetzlichen Massenmordes, ausgeführt von einigen wenigen Personen, die noch heute ihr „Recht“ in solcher Sache verteidigen!

Ein anderes Urteil, einen weitaus „kleineren“ Fall betreffend, schreit womöglich noch lauter. Weil er nämlich die Wurzel aller größeren Fälle bloßlegt: die Unzulänglichkeit einer Gesetzgebung, die nicht unabhängig von dem Gewicht der „Straftat“ nach Maßgabe des zuständigen Paragraphen die Bestialität als solche noch besonders unter Strafe stellt, und zwar unter verschärfte Strafe. In Frankfurt am Main hat ein Mann drei und seine „Braut“ zweieinhalb Jahre Gefängnis bekommen, weil der Mann mit Einverständnis der „Braut“ ihr viereinhalb Jahre altes Söhnchen mit einem Besenstiel mißhandelt, es nackt in eine Kiste gesperrt und den Deckel beschwert hatte, so daß es nicht herauskonnte. Zufällig hatte ein Nachbarkind beim Spielen von der Straße aus ein Händchen entdeckt, das durch einen Spalt der Kiste schaute. Nachbarn brachen den Keller auf, und ein Arzt befreite das wimmernde, vollständig ausgehungerte und abgemagerte Kind. Das oben genannte Urteil ist „rechtens“ nach den Paragraphen über: Kindesmißhandlung, Gefährdung eines Kindes, Vernachlässigung der Obhutspflicht und Freiheitsberaubung. Wo aber bleibt die viehische Unmenschlichkeit? Wo die totale böswillige Nichtachtung des Lebens?

Unsere Gesellschaftsordnung fühlt sich durch die Begriffsstutzigkeit, die in derartigen Lücken und Mängeln der Gesetzgebung ihren Ausdruck findet, im großen und ganzen nicht gestört. Die Gewöhnung an das Unmenschliche ist es, die uns stumpf werden läßt. Merker