Das war unsere Sorge, als wir seinerzeit von den inflationistischen Gefahren des dynamischen Prinzips in der Bemessung der Sozialrenten sprachen. Diese (wie sich von Tag zu Tag mehr erweist) wirklich sehr berechtigten Warnungen lassen sich auch nicht dadurch bagatellisieren, daß neuerdings behauptet wird: alle Bedenken, wonach de Rentenreform – nach Auszahlung der erhöhten Renten im Frühjahr 1957 – einen „Konsumstoß“ mit inflationistischer Wirkung nach sich ziehen würde, seien durch den Verlauf der Dinge widerlegt ... Aber daß es zu den beiden kurz aufeinander folgenden „Einkommensstößen“ aus den Rentenerhöhungen vom Frühjahr 1957 kommen würde, war einige Monate vorher noch gar nicht abzusehen: nicht gegen diese durch emsige Verwaltungsbeamte in Gang gebrachten „Wellen“ nehmen sich damals die währungspolitischen Bedenken, andern gegen das Prinzip der „wachsenden Rente“ überhaupt.

Auch hier wieder liegt eine Unterlassungssünde der gesetzgebenden Körperschaften vor. Man hat es, bei den Ausschußberatungen über das Bundesbaugesetz, leider verabsäumt, den Begriff der Währungsstabilität „gesetzlich zu verankern“. Und nun glaubt mancher Richter, es sei seine Sache, irgendwelche Entschädigungszahlungen „großzügig“ und „unter sozialem Aspekt“ zu bemessen, sie insbesondere aber durch Einfügung „dynamischer“ Klauseln nach Möglichkeit vor einer künftigen inflatorisch bedingten Wertminderung zu sichern ...

Die Konsequenzen in der Praxis? Sie sehen dann so aus, daß ein Mann, der ein steifes Bein von einem Autounfall davongetragen hat, eine Entschädigungssumme von 800 000 DM verlangt (der Mann ist übrigens Schrotthändler, also kein Filmstar, kein Eiskunstläufer). In einem anderen Falle wurden als Entschädigung für Unfallfolgen, de zu einer auf 50 v. H. verminderten Erwerbs-Fähigkeit geführt hatten, 400 000 DM verlangt und 300 000 DM gerichtlich zuerkannt. Und wie es der Zufall so fügt: der „Schadensstifter“ war hier ein Kriegsbeschädigter, mit einer gleichfalls 53 v. H. ausmachenden Minderung der Erwerbsfähigkeit, wofür ihm eine Monatsrente von 83 DM zugebilligt worden ist... Wir alle haben mit Genugtuung gehört, daß Unfallhäufigkeit und -schwere neuerdings (nach Einführung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/st in geschlossenen Ortschaften) rückläufig sind. Die Haftpflichtversicherer freilich (und ebenso natürlich die prämienzahlenden Versicherten!) haben von dieser Verringerung ihrer Risiken deshalb keinen Nutzen, weil die durchschnittliche Schadenssumme die fatale Tendenz hat, so schnell anzusteigen, daß trotz geringerer Unfallzahl der Gesamtbetrag der zu zahlenden Entschädigungen noch anwächst... Denn auch der einzelne Sachschaden wird zunehmends teurer: etwa in demselben Maße wie die Löhne und Gehälter ansteigen, und damit die Werte jener „Sachen“, die häufig bei Unfällen beschädigt oder zerstört werden: nämlich insbesondere Bekleidungsstücke und – natürlich – Fahrzeuge. Da die Praxis der Rechtsprechung (übrigens in einem gewissen Gegensatz zu neueren rechtstheoretischen Überlegungen) auch bei der Bemessung indirekter Schäden „großzügig“ verfährt, wirkt sie dabei mit, die durchschnittliche Entschädigungssumme je Unfall in die Höhe zu treiben ...

Vollends bedenklich wird die gerichtliche Praxis auf diesem Gebiete dadurch, daß sich immer stärker die Tendenz durchsetzt, „wachsende“ – also index-gebundene – Renten zu bewilligen, die sich wegen ihrer nichtvoraussehbaren (späteren) Erhöhungen nicht kapitalisieren lassen, Die Träger der Haftpflichtversicherung vermögen sich allenfalls gegen eine derartige „Dynamik“ noch dadurch zu schützen, daß sie ihre Prämien an den Lebenshaltungsindex – besser noch wäre ein (freilich nicht „verbindlich“ vorhandener Lohnindex) – „anhängen“. Wo aber die Haftpflichtversicherung nicht „dazwischengeschaltet“ ist, sondern der „Schadensstifter“ unmittelbar dem Geschädigten gegenübersteht, werden bei dieser Art von Rechtsprechung die wirtschaftlichen Konsequenzen der Verpflichtung zur Wiedergutmachung eines Schadens völlig unübersehbar.

Gegen diese Konsequenzen einer sich „modern“ gebenden Rechtsprechung gilt es anzugehen – und natürlich auch gegen die Konsequenz der indexgebundenen („wachsenden“) Prämie in der Haft-Pflichtversicherung. Es muß versucht werden, den „sozial denkenden“ (und eine falsche Großzügigkeit praktizierenden) Richtern klarzumachen, daß mit jedem Urteilsspruch, der eine Währungsaufweichung einkalkuliert und dagegen durch Einfügung von Sicherungsklauseln schützen will, das Übel nicht geheilt, sondern vermehrt wird. Aber ohne eine Abkehr des Gesetzgebers von jener bei der Rentenreform dokumentierten „dynamischen“ Gesinnung wird es auf die Dauer kaum möglich sein, der seltsamen Idee Einhalt zu gebieten, wonach das Sozialprodukt à tout prix immer weiterwachsen müsse: und wenn schon nicht realiter, dann eben nominaliter; lieber eine kleine Dosis Inflation als eine noch so kurze Besinnungspause für die „dynamisierte“ Wirtschaft!