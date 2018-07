Der Wettbewerb unter den Spirituosen verlagert sich jetzt immer mehr auf die Qualität; unter dem Aspekt des Gemeinsamen Marktes ist das nur zu begrüßen. Bei gleichen Startbedingungen für alle Erzeugerländer dürfte neben der Geschmacksrichtung besonders die Qualität über die Gunst des Käufers entscheiden. Und in der Güte ist der deutsche Weinbrand seiner europäischen Konkurrenz durchaus ebenbürtig, wenn er auch auf dem internationalen Markt nicht so stark in Erscheinung tritt.

Aber immerhin zählen gegenwärtig rund 33 Länder zu den ständigen Abnehmern deutschen Weinbrandes, wobei in Rechnung gestellt werden kann, daß die künftige Exportentwicklung recht zuversichtlich beurteilt werden darf. Bereits von 1955 auf 1956 war in der Menge ein Ausfuhranstieg um 40 v. H. erreicht worden. Bemerkenswert ist ferner, daß vom gesamten Spirituosenexport bereits im Jahre 1956 rund 36 v. H. auf Weinbrand entfielen, im vergangenen Jahr dürften es schon 40 v. H. gewesen sein. Aufschlußreich ist auch, daß jede zweite exportierte Flasche Weinbrand aus Rüdesheim kommt... ww

Der Absatz von Sekt ist 1957 in der Bundesrepublik gegenüber dem vorangegangenen Jahr um 20 v. H. auf 42,6 Mill. Flaschen gestiegen. Ausländischer Schaumwein hatte dabei mit etwa 155 000 importierten Flaschen nur eine geringe Bedeutung.

Die westdeutsche Schallplattenindustrie hat 1957 rund 57 Mill. Schallplatten gepreßt. Das sind 40 v. H. mehr als 1956. Exportiert wurden etwa 10 Mill. Schallplatten damit konnte das Auslandsgeschäft gegenüber 1956 um rund 50 v. H. erweitert werden.