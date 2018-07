Der Verkauf von Pfandbriefen war im vergangenen Jahr nicht schwierig – und heute ist er das erst recht nicht. Aber die Hypothekenbanken haben aus den oftmals recht bitteren Erfahrungen der vergangenen Jahre gelernt, als sie sich nämlich einem geballten Rückfluß ihrer Schuldverschreibungen gegenübersahen, die – begünstigt durch die Kapitalmarktförderungsgesetze – in hohem Maß als Geldmarktartikel behandelt worden waren, Der daraufhin einsetzende Kursverfall hat dem Gedanken des Pfandbriefsparern sehr geschadet. Er war damals trotz Kurspflege nicht aufzuhalten, weil sich der Markt als stärker erwies. Es ist daher begreiflich, wenn die Realkreditinstitute auf alle Fälle eine Wiederholung dieser Misere verhindern möchten.

Die Hypothekenbank in Hamburg hätte – so sagte das Vorstandsmitglied Paul Wünschmann auf der ersten Pressekonferenz dieser Bank nach dem Kriege – zu Beginn des vergangenen Jahres leicht für 100 Mill. DM sechsprozentiger Pfandbriefe im Rahmen des „Preusker-Sparens“ absetzen können. Wenn man aber statt dessen in der Abgabe dieser Papiere sehr zurückhaltend gewesen ist, dann hatte man die besondere Konstruktion des Preusker-Sparens im Auge, die nach dreijähriger Sperre die Stücke zum Verkauf frei gibt. Von dieser Möglichkeit werden sicherlich nicht nur die privaten Zeichner, sondern auch die Kreditinstitute Gebrauch machen, die einen Teil der bei ihnen gesparten „Preusker-Gelder“ in Pfandbriefen anzulegen hatten. Jedenfalls muß man mit einer solchen Möglichkeit rechnen, wenngleich die endgültige Entscheidung über den Verkauf erst auf Grund der Marktlage gefällt werden dürfte.

Auch im Verkauf der 7 1/2-und/7rozentigen Typen hat die Bank Vorsicht walten lassen. Absatzbestimmend war das Aktiv-Geschäft, das sich in den vergangenen Monaten – und auch noch jetzt – durch eine Zurückhaltung der Darlehensnehmer auszeichnet, die offensichtlich auf günstigere Hypothekenbedingungen hoffen. Außerdem legt die Bank bei der Beleihungsgrenze sehr strenge Maßstäbe an, um sich vor späteren Verlusten zu schützen. Das sind die Gründe, warum der Absatz der Pfandbriefe und Kommunalobligationen in 1957 „nur“ rund 41 Mill. DM betrug, obgleich zweifellos bessere Absatzchancen vorhanden gewesen waren. Immerhin sind das noch 13 Mill. DM mehr als in 1956. Im laufenden Jahr ist das Geschäft im Rahmen der von der Bank gezogenen Grenzen wieder gut gewesen. Dennoch erscheint es als keineswegs sicher, daß die Umlaufsgrenze noch in diesem Jahr erreicht und damit eine Kapitalerhöhung fällig wird. Das Institut hat noch einen Spielraum von rund 100 Mill. DM. Nach Lage der Dinge wird man jedoch spätes:ens im nächsten Jahr wieder mit einem Bezugsrecht rechnen können, und es scheint so, als ob die Börse dieser Tatsache in dem heutigen Aktienkurs bereits Rechnung getragen hat. Der Gesamtumlauf an Pfandbriefen und Kommunalobligationen belief sich bei der Bank am 31. Dezember 1957 auf rund 278,77 Mill. DM.

Der auf den 17. April einberufenen oHV wird – wie bereits gemeldet – die Verteilung einer auf 10 (9) v. H. erhöhten Dividende vorgeschlagen. Großaktionäre des Instituts sind die Deutsche und die Dresdner Bank. K. W.