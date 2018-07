Gemessen an der Bilanzsumme, die sich 1957 gegenüber dem Vorjahr von 2864,5 auf 3260,7 Mill. DM erhöht hat, ist die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, München, die ihren Umsatz von 60,9 auf 56,1 Mrd. DM ausweitete, das drittgrößte private Kreditinstitut in der Bundesrepublik. Der HV am 31. März werden wieder 12 v. H. Dividende vorgeschlagen. Zur Ertragsrechnung wird auf das Zurückbleiben der Habenzinsermäßigungen hinter den Sollzinssenkungen und auf die 1957 um rund 6 Mill. auf 51,5 Mill DM gestiegenen Personalausgaben hingewiesen. (Der Personalbestand hat sich nur gering von 5563 auf 5598 erweitert.) Durch die Zuweisung von 10,3 (12) Mill. erhöhen sich die Rücklagen auf 50,3 Mill. DM. Somit beträgt das Eigenkapital zusammen mit dem 60 Mill. DM betragenden Grundkapital 110 Mill. DM.

Wie anläßlich der Bilanzbesprechung mitgeteilt wurde, ist an eine Kapitalerhöhung vorläufig nicht gedacht, dagegen wird eine weitere Aufstockung der offenen Rücklagen angestrebt. Das Institut, das im abgelaufenen Jahr eine echte Sparbelebung feststellte, setzt sich für eine Entzerrung des Verhältnisses im Kapitalaufkommen zwischen öffentlicher Hand, Wirtschaft und privaten Sparern ein und plädiert erneut für anonyme Konten und Depots. Andererseits wandte sich Vorstandsmitglied Dr. Kürcher gegen den im Zuge der Aktienrechtsreform geforderten „gläsernen Geldbeutel“, wonach an Stelle des Nettoprinzips in der Gewinn- und Verlustrechnung das Bruttoprinzip treten soll: die Ausweisung eines Verlustes (statt seine Deckung aus den stillen Reserven) könnte zu einem Run auf die betreffende Bank und einer Kettenreaktion der Kundschaft führen. Zumindest müßte vor dem Ausweis der Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung deren Kürzung für Zuweisungen an die stillen Rücklagen eingeräumt werden.

In der Hypothekenabteilung, auf die wieder etwa 40 v. H. des Geschäftes entfällt, flossen 162,1 (169,5) Mill. neue Mittel zu, während 154,1 (299,9) Mill. ausgezahlt wurden. Vom Mittelzufluß entfallen 104,6 (151,2) auf den Erstabsatz von Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen. Dieser Rückgang wird mit einer freiwilligen Emissionspause zwischen Februar und Juli 1957 begründet. Die Bankabteilung sah sich bei einem durch den Einlagenzuwachs – um 16,3 (11) v. H. auf 1631 Mill. – erhöhten Kreditpotential einer rückläufigen Nachfrage nach kurzfristigen Krediten gegenüber. Da die Bankeinlagen um 37,3 auf 152,4 Mill. DM abgebaut wurden, liegt die Zunahme echter Kundeneinlagen noch um 265,9 über dieser Zahl. Die Spareinlagen machen über ein Drittel des gesamten Einlagebestandes aus. Die Barliquidität stieg von 11,29 auf 11,38 v. H., die Liquidität zweiten Grades von 41,96 auf 45,40 V. H. Im Kreditgeschäft hat, wie das Institut betont, die gute Streuung nach Größenklassen und nach Wirtschaftsbereichen der Wirtschaft die erwünschte Breitenwirkung und der Bank die erstrebte gute Risikoverteilung gebracht.

Das neue Jahr wird günstig beurteilt, vor allem die Spareinlagen wachsen weiter, doch sind die Debitoren nicht mehr gestiegen. Einlagen von Banken wurden nochmals vermindert. Mittel- und langfristige Kredite sind stark gefragt und auch das Hypothekengeschäft läuft recht flott. t.r.