Mit großen Erwartungen vertiefte ich mich in das neueste Buch über die rätselvollen Flüge und Wanderungen –

Otto Fehringer: „Tiere auf großer Fahrt.“ Dietrich Reimer Verlag, Berlin. 116 S., 12,– DM.

Ich wurde enttäuscht. Gewiß, der Verfasser verfügt über ein immenses Wissen und versteht es, den gewaltigen Stoff zu raffen und populär darzustellen. Trotzdem blieb ich unbefriedigt.

Es ist wie bei einem Puzzlespiel: aus einer Fülle von Einzelteilen will sich das große Bild nicht formen. Man ist interessiert, wird aber nicht gepackt. Zwar erfährt man, daß die sonst so flinken Schwalben auf ihren Wanderzügen bummeln, während die zur Möwenfamilie gehörende Arktische Seeschwalbe (Fehringer verwechselt sie mit der Küstenseeschwalbe, während die Küstenseeschwalbe auf Tafel 19 in Wirklichkeit die Flußseeschwalbe ist) in einem Vierteljahr 18 000 Kilometer zurücklegt, oder daß die Bärenrobben zehn Monate lang das Meer durchwandern. Dies und vieles andere nimmt man gerne als Bildungsbereicherung auf, ohne dabei jedoch eine Vorstellung von dem geheimnisvollen Phänomen zu bekommen, das sich seit Tausenden von Jahren immer wieder auf unserem Planeten abspielt, wenn ständig, gestern, heute und morgen Millionen von Tieren unermüdlich auf der Wanderschaft sind, von etwas noch immer Unerklärbarem getrieben und geführt.

Eine ähnlich große Stoff-Fülle hat der Verfasser in seinem letzten Buch eindrucksvoller gemeistert.

Otto Fehringer: „Vogelhochzeit.“ Dietrich Reimer Verlag, Berlin. 160 S., 14,80 DM.

Fehringer berichtet hier von der engelsgeduldigen, zähen Arbeit der Ornithologen und ihren Ergebnissen. Daraus entwickelt er eine Psychologie der Vogelmusik und stellt sie der menschlichen Tonkunst gegenüber. Er schildert Werbungs- und Hochzeitssitten und erzählt Neues und wenig Bekanntes über Brutpflege, Vogelkinderstuben, Familienleben und Kindergärten der Pinguine. Und wenn der Verfasser auch manchmal den Leser mit der Fülle des Materials fast überwältigt, so spürt man doch die jahrzehntelangen eigenen Beobachtungen, die ihn immer wieder über dem Stoff stehenlassen.

So erreicht Fehringer hier, was ihm in seinem Buch über die Tierwanderungen nicht gelang; den auch naturwissenschaftlich unbelasteten Leser erkennen zu lassen, daß in der Natur nichts von ungefähr geschieht und selbst ein kleines, kunstloses Vogelnest seinen festen Platz in einer uralten Gesetzmäßigkeit hat. u. k.