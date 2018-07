Die Kapitalertragsteuer wird vorläufig noch nicht abgeschafft. Das ist eine sehr bedauerliche Feststellung, die Bundesfinanzminister Dr. Franz Etzel jetzt einem Vertreter. der Zeitschrift „Das Wertpapier“ gegenüber gemacht hat. Die Beseitigung dieser Steuer, die besonders den kleinen Wertpapiersparer belastet, scheitert an technischen Schwierigkeiten. Die Kapitalertragsteuer stellt nämlich bei Ausländern die einzige und endgültige Besteuerung der Erträge aus Anteilen an inländischen Kapitalgesellschaften dar. Eine generelle Aufhebung müßte deshalb dazu führen, daß die Bundesrepublik zu einer Steueroase für ausländisches Kapital würde. Um jedoch bei den deutschen Steuerpflichtigen, die mit ihren Kapitalerträgen nicht zur Einkommensteuer zu veranlagen sind, eine Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer zu erübrigen, ist beabsichtigt, bei solchen Steuerpflichtigen, bei denen nach Lage der Verhältnisse anzunehmen ist, daß die einbehaltene Kapitalertragsteuer im Wege der Veranlagung ohnehin zu erstatten sein würde, vom Kapitalertragsteuerabzug abzusehen. Dazu ist eine Rechtsverordnung zu erwarten.

Wieder 9 v. H. Dividende schlägt die Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, Hamburg, ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 1955/56 (30.9.) vor. Großaktionär ist die Preußische Elektrizitäts-AG, Hannover. Die Gesellschaft hat in diesen Tagen den ersten Turbosatz für ihr neues Kraftwerk bestellt, das bei Stadersand an der Unterelbe entsteht. Er wird eine Leistung von 125 000 Kilowatt besitzen und 1960 geliefert werden. Mit dieser Leistung ist er um 25 v. H. stärker als ursprünglich geplant.

Die Friedrich Wilhelm Magdeburger Lebensversicherungs-AG, Köln, betreibt jetzt auch die private Rentenversicherung zur Alters- oder Hinterbliebenen-Versorgung. Interesse an dieser Versicherungsart besteht vor allem bei den Angehörigen freier Berufe. Außerdem ist die private Rentenversicherung eine zweckmäßige Ergänzung zur Sozialversicherung, da auch nach der Rentenreform die Hinterbliebenenversorgung – vor allem in jüngeren Jahren – nicht ausreicht. Die Versicherten sind an den Überschüssen der Gesellschaft beteiligt, so daß Erhöhungen der Rente zu erwarten sind. Garantierte Mindestlaufzeiten sichern die Zahlungen über den Tod hinaus.

Bei der „Alten Volksfürsorge“ wurde im Geschäftsjahr 1957 die Zwei-Milliarden-Grenze in der Versicherungssumme überschritten. Aus einem vorläufigen Bericht der gewerkschaftlich-genossenschaftlichen Lebensversicherung ist weiter zu entnehmen, daß die Kleinlebensversicherung einen erfreulichen Auftrieb erfahren hat und auch in der Großlebensversicherung weitere Fortschritte erzielt werden konnten. Die Gewinngutschrift der Versicherten betrug in 1957 wieder 25 v. H. einer Jahresprämie, so daß sich für alle gewinnberechtigten Versicherungen, für die bis Ende 1957 Prämien entrichtet wurden, je nach Dauer ihres Bestehens seit 1948 Gewinnguthaben einschließlich Zinsen bis zu 187 v. H. einer Jahresprämie ergeben.

Die aoHV der Grünzweig & Hartmann AG, Ludwigshafen, hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 12 auf 16 Mill. DM zu erhöhen. Die jungen Aktien, die zu einem Kurs von 105 v. H. ausgegeben werden, sind ab 1. Januar 1958 dividendenberechtigt. Der Vorstand begründet die Kapitalerhöhung mit der Notwendigkeit, das Eigenkapital dem Anlagevermögen und dem erweiterten Geschäftsumfang anzupassen. Der Umsatz des Unternehmens hat im Jahre 1957 erstmalig die 100-Millionen-Grenze überschritten. Die Ertragslage des Unternehmens dürfte für 1957 eine Ausschüttung wie in den Vorjahren gestatten.