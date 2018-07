Inhalt Seite 1 — Die große Stunde der IG-Liquis rückt näher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Liquidationsanteilscheine der IG Farbenindustrie AG i. A. gehören nun schon seit Jahren zu den interessantesten Spekulationspapieren der Börsen, nicht nur der westdeutschen, sondern auch der ausländischen Plätze. Über die IG-Liquis, wie sie im Börsenjargon genannt werden, haben wir uns, meine verehrten Leser, schon häufiger unterhalten. Wenn wir uns jetzt erneut diesem Thema zuwenden, dann aus folgendem Grund: In diesen Tagen entscheidet es sich, ob die Besitzer der IG-Liquis demnächst mit der Ausschüttung des sogenannten Hüls-Kupons rechnen können. Am 31. März läuft nämlich die mit der Claims Conference, der Interessenvertretung der jüdischen Organisationen, vereinbarte Rücktrittsfrist ab. Sie werden vielleicht erinnern, daß im Rahmen des „Wollheim-Vergleiches“, der den während des Krieges in den Werken der IG Farbenindustrie Zwangsbeschäftigten eine Entschädigung bringen soll, eine Wiedergutmachungsleistung von 30 Mill. DM vereinbart worden war. Kommt der Vergleich, dann bestehen kaum Hindernisse, das von den Alliierten angeordnete Ausschütten des Kupons vorzunehmen.

Ehe wir versuchen, den Wert des Hüls-Kupons zu ergründen, müssen wir uns zunächst einmal über ein paar grundsätzliche Dinge unterhalten. Die IG-Liquis sind ein Restbestand aus der von den Alliierten verlangten Entflechtung des IG Farben-Konzerns, Sie repräsentieren die nach der Entflechtung verbleibene Masse. Dabei handelt es sich in der Hauptsache noch um den Anteil an den Chemischen Werken Hüls, an der die IG Farbenindustrie AG i. A. zu 50 v. H. beteiligt ist. Diese Beteiligung ist in der Chemie-Verwaltungs AG (Grundkapital 81,6 Mill DM) zusammengefaßt. Außerdem ist in den Liquis auch das gewaltige Ostvermögen sowie das noch zu erwartende Auslandsvermögen des IG Konzerns (falls es freigegeben wird) enthalten.

Die Liquis-Inhaber erhalten nun keineswegs eine Ausschüttung von Aktien der Chemischen Werke Hüls. Vorgesehen ist vielmehr für nom. 1000 RM Liquidationsanteilscheine eine Ausschüttung von nom. 60 DM Aktien der Chemie-Verwaltungs AG. Im Besitz der Chemie Verwaltungs AG befinden sich außer den Hüls-Aktien von nom. 60 Mill. DM noch nom. 35,5 Mill. DM 7 1/2prozentige Hüls-Obligationen und die seit der Gründung am 28. Januar 1955 aufgelaufenen Zinsen und Hüls-Dividenden (37 v. H.), die jedoch um Steuern und Verwaltungsunkosten zu kürzen sind. Zu bedenken ist allerdings, daß die 35,5 Mill. DM Hüls-Obligationen unter Umständen zur Befriedigung von Gläubigerforderungen an die IG Farben herangezogen werden können, es also bislang noch keineswegs feststeht, ob die Liquis-Besitzer wirklich mit diesem Posten rechnen können. Doch auch diese heute noch offene Frage dürfte demnächst geklärt werden. Der Bundestag hat im vergangenen Jahr das Gesetz über den Aufruf der Gläubiger der IG Farbenindustrie AG i. A. in Kraft gesetzt, wonach alle Forderungen und Ansprüche gegen die Liquidationsmasse bis zum 31. Dezember 1957 angemeldet sein mußten.

Bleiben die 35,5 Mill. Hüls-Obligationen tatsächlich im Besitz der Chemie-Verwaltungs AG, dann wird sich der Status dieser Gesellschaft entscheidend verbessern und gleichzeitig den Wert des Hüls-Kupons kräftig untermauern. Aber schon heute stellt der Hüls-Kupon ein „goldgerändertes“ Papier dar. Dazu ein kurzer Blick auf die Chemische Werke Hüls AG:

Die Gesellschaft zählt zu den Spitzenbetrieben der deutschen Großchemie. Sie besitzt 50 v. H. des Grundkapitals der Buna-Werke Hüls GmbH, die im Sommer eine der modernsten Anlagen zur Herstellung von synthetischem Kautschuk in Betrieb nehmen wird. Diese Anlage, erbaut mit einem Kostenaufwand von etwa 120 Mill. DM, ist zunächst auf eine Jahreskapazität von 45 000 bis 50 000 Tonnen eingerichtet. Sie kann den gesamten westdeutschen Bedarf decken. Für den inneren Wert der Chemischen Werke Hüls ist weiter entscheidend, daß seit der Währungsreform bis Ende 1956 rund 340 Mill. DM investiert worden sind. Wenn man davon ausgeht, daß in 1957 weitere 70 Mill. DM investiert wurden, dann wurden insgesamt Anlagen von rund 400 Mill. DM errichtet, wovon 80 v. H. über Abschreibungen aufgebracht sind.

Ein weiterer Punkt, der in der Diskussion um die Bewertung des Hüls-Kupons eine Rolle spielt, ist eine etwaige Kapitalerhöhung bei den Chemischen Werken Hüls. Es besteht kein Zweifel, daß eine Kapitalaufstockung bei der Gesellschaft unbedingt notwendig ist. An der Börse wird angenommen, daß sie im Verhältnis 2 : 1 erfolgen wird. Die Chemie-Verwaltungs AG könnte den auf sie entfallenden Anteil von 60 Mill. DM aus eigenen Mitteln (Zinsen, Dividenden und den Obligationen) aufbringen, wenn die 35,5 Mill. DM Obligationen zu einem erheblichen Teil bei ihr verbleiben werden. Das heißt, eine Kapitalerhöhung bei Hüls wäre nicht unbedingt mit einer Kapitalerhöhung bei der Chemie-Verwaltungs AG verbunden. Aber die Entscheidung über die Hüls-Kapitalerhöhung dürfte erst dann fallen, wenn die Liquidation bei den IG Farben klare Verhältnisse geschaffen hat.

Heute schätzt man an der Börse den Wert des Hüls-Kupons (nom. 60 DM) auf 400 bis 500 v. H. Rechnerisch ergäbe sich damit eine Deckung des jetzigen Liquis-Kurses von 24 bis 30 v. H. Wird eine Heranziehung der in unserem Gespräch schon cftmals erwähnten 35,5 Mill. DM Obligationen zur Befriedigung von Liquidationsansprüchen nicht erforderlich, dann ist zu prüfen, ob und inwieweit eine Höherbewertung gerechtfertigt wäre. Es bliebe dann eine Restquote (bei dem jetzigen Kurs für die IG-Liquis von etwa 37 3/4 v. H.) von ingefähr 7 3/4 v. H., die unter den Ostquoten anderer Gesellschaften liegt, die ebenfalls Vermögenswerte in Bereich der heutigen sowjetischen Besatzungszone eingebüßt haben.