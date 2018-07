Inhalt Seite 1 — Die Pechmarie ist wieder hie ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erwin Topf

Das war ein widriger Frühlingsanfang heuer! Keine Amsel wollte den Schnabel auftun, und als die Hähne am frostklaren Morgen des 21. März endlich mit heiseren Stimmen zu krähen begannen, war deutlich zu hören, wie einer dem anderen zurief: "Kikeriki... die Pechmarie ist wieder hie!" – ganz wie im Märchen der Gebrüder Grimm. Vas nützt es schon, daß Wirtschaftsministerium und Kammern und Verbände und (wenn auch mit einigen Vorbehalten ...) sogar die Konjunkturinstitute auf das Faktum hinweisen, daß "Frühjahr im Kalender steht" und daß die wirtschaftlichen Daten in ihrer Gesamtheit zu Sorgen keinen Anlaß getan? Die Stimmung bei den Unternehmern ist trotzdem – vielfach – auf den Nullpunkt gefallen; sie seien die nächste Zukunft neblig-trübe vor sich: ohne rechten Glauben an neues Wachstum bei Sonne, mildem Wind und warmem Regen ... Offizielle und offiziöse Äußerungen freilich verraten nur wenig von dieser kopfhängerischen Stimmung. Ist man aber unter seinesgleichen, so wird ein massiver Pessimismus offenbar: wie etwa kürzlich auf der Wiener Messe, wo die bundesdeutschen Besucher ihre österreichischen Geschäftsfreunde durch die negative Beurteilung der ökonomischen Situation geradezu schockierten.

Die Konjunktur-Defaitisten sind also mitten unter uns... und es ist keineswegs nur ein Zweckpessimismus – wie er etwa vor kurzem wegen der anhängig gewordenen Lohnstreitigkeiten allenfalls verständlich gewesen wäre –, der da zum Ausdruck kommt. "In unserer auf einen stetigen Zuwachs zugeschnittenen Wirtschaftsstruktur kann schon ein wesentlicher Rückgang der Zuwachsraten erhebliche Störungen auslösen", so hieß es kürzlich (unter der Überschrift "Die Konjunktur in der Atempause") in der Zeitschrift "Sozialer Fortschritt". Das ist richtig beobachtet: in der Tat neigen unsere Unternehmer dazu, gleich, kopfscheu zu werden, sobald die Überexpansion aufhört und der Absatz sich normal entwickelt: das heißt also im ganzen fast stationär, zeitweise abflauend, zeitweise wieder stärker zunehmend – mit dem Gesamtergebnis einer nur wenige Prozent im Jahr ausmachenden Wachstumsquote.

Aber das Urteil ist falsch begründet: unsere Wirtschaftsstruktur ist nämlich gar nicht "auf stetigen Zuwachs" zugeschnitten, sondern basiert auf einem Gleichgewichtszustand. Der "stetige Zuwachs" ist kein Wesensmerkmal der Marktwirtschaft, sondern existiert vorwiegend nur in der Einbildung jener Avantgardisten der Sozialpolitik, die uns die "dynamische Idee" beschert haben – wobei ihnen zugute gehalten werden kann, daß nach sieben Jahren einer ständigen und zeitweise stürmischen Expansion nahezu jedermann bei uns der Gewöhnung erlegen ist und nun meinen zu können glaubte, es müsse immer "so" weitergehen ... Jenseits unserer Grenzen, und zumal in denjenigen Ländern, die weder einen Wiederaufbau von kriegszerstörten Städten, von Verkehrsanlagen und Industriewerken, noch eine "Soziale Aufrüstung" großen Stils vornehmen mußten oder wollten, sieht man die Dinge ja wohl realistischer. So heißt es etwa im Jahresbericht der "Schweizerischen Bankgesellschaft":

"Bevölkerungszunahme, technischer Fortschritt, Aufrüstung, Finanzierung wirtschaftlich wenig entwickelter Länder und Wohlfahrtstaatliche Aufgaben haben in allen Industrie-Staaten zu Investitionen größten Umfangs und damit zu einer Überaktivität (und zu einer Überbeanspruchung der Geld- und Kapitalmärkte) geführt, die rechtzeitig zu begrenzen der Mut fehlte."

Damit dürfte der Sachverhalt wohl zutreffend wiedergegeben sein. Wichtig ist insbesondere der letzte Satz, mit dem Urteil, daß der Mut fehlte, rechtzeitig etwas zu tun, um die mit einer Überbeanspruchung der Geld- und Kapitalmärkte (und, wie wir wohl hinzufügen dürfen: einer Überbeanspruchung der Kreditschöpfung) verbundenen Überexpansion (gleich Übernachfrage) zu bremsen. Man muß nur immer wieder bedauern, daß derartige Einsichten so spät zur Geltung kommen, und daß (beispielsweise ...) nicht eine einzige gewichtige Stimme zu unseren Gunsten laut geworden ist, als wir seinerzeit (es war um die Jahreswende 1954/55, also wahrlich "rechtzeitig"!) eine Kampagne für restriktive Konjunkturpolitik begannen, in deren Verlauf wir nahezu neun Monate hindurch allein und gleichsam auf verlorenem Posten kämpfen mußten... Die größte Enttäuschung war, daß die professionellen Konjunkturforscher in den Instituten damals (und noch bis Mitte 1956!) nahezu einstimmig die Notwendigkeit der Restriktionspolitikabstritten. Dafür haben sie dann, als die Gefahrenzone endlich durchschritten war, um so hartnäckiger am "Überhitzungstheorem" festgehalten ...

Gewiß, das sind nunmehr "alte Geschichten". Man muß aber ab und zu wieder an das Geschehene erinnern, wenn sich aus aktuellen Äußerungen derselben Forscher in denselben Instituten ergibt, wie schnell sie ihre damaligen Irrtümer vergessen haben, um nun, nach wie vor ex cathedra sprechend, wieder die alten Rezepte à la Keynes zu verkünden. So heißt es beispielsweise im "Wochenbericht" (Nr. 8) des Berliner Instituts: