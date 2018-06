Was war des Streites Kern in dieser viertägigen außenpolitischen Bundestagsdebatte? Der Kanzler faßte es in die vereinfachende Formel, es gehe um die weitere Zugehörigkeit der Bundesrepublik zur NATO: Der Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen, Lemmer, nuancierte dies so: Der Regierung gehe es vor allem um die Sicherung des Bestehenden, die Opposition hingegen sei bereit, für die Wiedervereinigung etwas zu riskieren.