DIE ZEIT berichtete an dieser Stelle kürzlich über den Jugendbund „Adler“, dessen „Erster Bundesführer“ zugleich der „Stellvertretende Reichsvorsitzende“ der politischen Partei Der Deutsche Block ist. (Siehe Nr. 10, „JBA-Windeier im Adlerhorst“.) Uns erreichten zahlreiche Briefe, die Erstaunen darüber ausdrücken, „daß so etwas schon wieder möglich ist“. Am vergangenen Sonntag nun veranstaltete Der Deutsche Block im Hamburger Curio-Haus eine „Großkundgebung der vereinigten nationalen Opposition“. Was dabei „schon wieder möglich“ war, berichten wir heute.

- R H - – Hamburg

Marschmusik dröhnt aus Lautsprechern. Die Parteigenossen sitzen an langen weißgedeckten Tischen beim Bier und hetzen behaglici gegen den Staat, dessen Gesetze ihnen erlauben, sich hier zu versammeln. Auf ihren Rockaufschlägen tragen sie das Parteiabzeichen. Es ist rund, schwarz weiß und rot – und schon auf kurze Entfernung nur schwer vom bekannten Muster zu unterscheiden. Auch der Jargon, in dem gesprochen wird, ist der alte, und der Kellner des Curio-Hauses paßt sich an, indem er zackig fragt: „Wer will noch Bier? Freiwillige vor!“

Dann geht der Vorhang auf. Mitten auf der Bühne steht ein junger Mann in „Kluft“, breitbeinig, eine Faust nach Führerart auf den Bauch geklemmt. Die Rechte hält, schräg abgestemmt, den Fahnenschaft. Das Tuch fällt so zusammen, daß die Parteigenossen den Unterschied zur Hakenkreuzfahne nicht allzu schmerzlich wahrnehmen müssen. Einige Jungen, militärische Koppel umgeschnallt, wohlweislich nicht gleichkostümiert, da Uniformierung verboten ist, umstehen den Fahnenträger und blasen schlecht und recht Fanfare. Sie treten zackig ab, der Fahnenträger bleibt stehen, und es beginnt.

Da ist nun der Berti Schweiger aus Graz gekommen, „Vorsitzender der Nationalen Arbeiterpartei Österreichs“, und er spricht zu den Kameraden im „gesamtdeutschen Raum“. Für das Wort Raum findet sich im Verlaufe des Abends überhaupt sehr viel Raum; und innerhalb des „Raums“ gibt es „Lager“ – in denen man steht. Herr Schweiger kommt von der schwärmenden Erinnerung an die „Erfüllung der tiefen Sehnsucht aller deutschen Menschen im deutschen Raum“ (Österreichs Anschluß ans Reich vor zvanzig Jahren) sehr schnell zu heftiger antisemitischer Hetze.

Plötzlich unterbricht er sich und spricht einen jungen Mann mitten im Saal an, der deutlich Empörung gezeigt hatte: „Der junge Mann da hinten mit dem schwarzen Haar und der sonderbaren Frisur und der Brille, der soll es nur unterlassen ...“ Man fordert den jungen Mann auf, „sich zu stellen“.

Es stellt sich aber dessen Freund, der versichert, er sei ganz der gleichen Meinung. Man fordert ihn auf, zu erklären, in „welchem Lager er steht“. „Ich bin Jugendführer“, sagt er, was von Grölen quittiert wird, „Jugendführer bei den Jungsozialisten.“ (Mehr Grölen.) „Ich bin Student.“ (Wieder Grölen.) „Ich studiere Volkswirtschaft.“ Das Wort Volkswirtschaft löst gesteigertes Gebrüll aus.