D. L., London, im März

Nach dem Kriege halte es sich in Großbritannien eingebürgert, jedes Jahr zu seinem Beginn selbstsicher und vielversprechend als “year of challenge“, “year of consolidation“ und dergleichen zu titulieren. Da es dann aber, etwa seit 1955, notwendig geworden war, die Namensgebung zum Jahresschluß zu revidieren, geriet diese moralstärkende Sitte in Vergessenheit, und heute beschränkt man sich nur noch auf einen „Nachruf“. Selbst die Optimisten beurteilten die 1957 erreichbaren wirtschaftlichen Erfolge skeptisch, denn die Suez-Krise hatte die Inflation der Sterling-Währung nur verschärft, und die britische Regierung hielte damals, wie auch heute noch, auf strengste Restriktionen als das große Allheilmittel.

Tatsächlich lag 1957 die industrielle Expansion nur um 2 v. H. über dem Niveau des Vorjahres. Die Importe betrugen zum erstenmal über 4000 Mill. £, was einem Zuwachs von etwa 5 T. H. entspricht, während die Exporte um 153 Mill. £ auf 3325 Mill £ (also weniger als 5 v. H.) zunahmen. Das sich dadurch ergebende sichtbare Handelsdefizit belief sich auf 617 Mill. £. Das ist ein Anstieg von fast 50 Mill. £ gegenüber 1956.

Diese Ergebnisse lassen sich aber nun nicht etwa dem Versagen einzelner Industrien zuschreiben; sie sind vielmehr Folgen einer Wirtschaftspolitik, die, nachdem sie Jahre hindurch die Zügel schleifen ließ, nun hart auf die Bremse treten mußte. Die Produktion der Stahlindustrie, die 1957 etwa 22,4 Mill. t erreichensollte, kam nur auf 21,7 Mill. t, konnte also die vorhandenen Herstellungskapazitäten nicht voll ausnutzen. Da daran im wesentlichen der hohe Diskontsatz von 7 v. H. und die Beschränkungen im einheimischen Verbrauch, die auch in diesem Jahr kaum gelockert werden dürften, schuld sind, ist sehr zu bezweifeln, ob das diesjährige Produktionsziel von 23,5 Mill. t erreicht werden wird. Schon heute bescheiden sich die Stahlwerke mit einem Produktionsmittel von 22 Mill. t. Verschiedene Firmen haben bereits Zweigwerke stillgelegt.

Auch der Förderungszuwachs in den Bergverken war mit 210,054 Mill. t gegenüber 1956 mit 209,925 Mill. t recht gering. Lediglich in der Braunkohlenförderung konnte ein Anstieg um etwa 11 v. H. auf 13,582 Mill. t verzeichnet Verden. Hier allerdings sind die Restriktionen kium spürbar geworden; denn der Bergbau ist der Dollarsparer des Inselreichs. Der Hinderungsgrund für den Förderanstieg um weitere mögliche 10 Mill. t liegt hauptsächlich bei den dauernden Auseinandersetzungen zwischen den Sozialpartnern.

Während der Werkzeugmaschinenbau, bei etwa gleichgebliebenem Bedarf und Absatz auf dem einheimischen Markt, nur geringe neue Exporterfolge verbuchen konnte, hat sich die Kraftfahrzeugindustrie erstaunlich erholt, nachdem Ende 1956 die Produktion um 35 v. H. zurückgegangen war. Über 1 150 000 Einheiten wurden 1957 von der britischen Industrie hergestellt. 550 000 Fahrzeuge, darunter 426 000 Personenwagen, konnten ausgeführt werden.

Der britische Schiffsbau war dagegen eine Enttäuschung. Sein Anteil von 17 v. H. an den internationalen Ablieferungen ist wenig im Vergleich mit den erheblichen Investitionen, die zur Erweiterung und Modernisierung gemacht wurden. Auch der Auftragseingang lag mit 1,65 Mill. BRT um ein Drittel unter dem des Vorjahres. Die Ursachen sind einerseits die langen Lieferzeiten, die sich bei einem Auftragsgesamtbestand von 6,7 Mill. BRT zwangsläufig ergeben, anderseits aber auch die Spannungen zwischen Unternehmern und Arbeitern, die reibungslose Auftragsabwicklungen oft behindern. Die Flaute in der britischen Schifffahrt, die von allen seefahrenden Nationen geteilt wird, ist durch die Tatsache charakterisiert, daß Schiffsraum von ungefähr 380 000 BRT stillgelegt wurde und etwa 100 Schiffe für vorzeitige Überholungen zeitweise außer Dienst gestellt sind.