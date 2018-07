Angefangen von der Rosenberg-These, daß „die Preise“ gesenkt werden könnten, wenn man gleichzeitig „zusätzliche Kaufkraft schafft“, bis hin. zu dem letzten Satz des eben zitierten Artikels, mit dem guten Rat, die im Export zur Zeit nicht mehr absetzbaren Tankschiffe, Erzaufbereitungsanlagen, Generatoren und Kraftwerke nun der mit verstärkter Kaufkraft auszustattenden inländischen Bevölkerung anzudienen – wie leicht wäre das alles zu wiederlegen, wenn ... ja, wenn die Sprecher der Unternehmerschaft (und der Regierung!) der „anderen Seite“ nicht immer wieder Wasser auf ihre Mühlen liefern würden! Man möge doch endlich einmal einsehen, wie verfehlt es ist, wenn der Wirtschaft insgesamt (und damit allen ihren-Gliedern ...) von hoher Hand ständig neue Kosten aufgelastet werden, während gleichzeitig (von der Regierungsbank her) gefordert wird: von nun an dürften die Preise nicht mehr steigen. Oder, was Regierung und Unternehmerverbände zu gleichen Teilen betrifft: daß es nicht bei der ständigen Wiederholung des Versprechens bleiben darf, man werde die Selbstfinanzierung einschränken und die steuerlichen Privilegien beseitigen, auf denen sie zu erheblichen Teilen beruht – ohne daß dann da etwas geschähe.

Ein weiterer Punkt: Welche Konfusion ist dadurch angerichtet worden, daß jeder von jedem die – praktisch inhaltsleere – Formulierung übernahm und gedankenlos weitergab, wonach Lohnsteigerungen so lange „unbedenklich“ seien, als sie sich „im Rahmen des allgemeinen Produktivitätszuwachses halten“! Die Quittung dafür gibt nun der eben zitierte Artikel, der den Unternehmern vorhält, daß sie „den Rahm für sich abschöpfen“, der dank der „ständig zunehmenden Leistung der Arbeitnehmerschaft“ entstanden sein soll... Wobei also gar nicht mehr gefragt wird, wie eigentlich dieser Leistungszuwachs im einzelnen bedingt sei, und was er kostet: an Investitionsaufwand insbesondere, aber auch an laufenden Kosten für den mit der Modernisierung der Produktionsanlagen überall verbundenen „Mehreinsatz“ an Energie.

Ein letzter Punkt betrifft die Mahnung, man möge doch nicht gleich knieweich werden, wenn der Auftragseingang einmal nachläßt, oder wenn es gar, horribile dictu, zu Auftragsstornierungen kommt. Was ein, Sprecher aus dem Erhard-Ministerium kürzlich gesagt hat – nämlich: es müsse „alles“ geschehen, um die Investitionskonjunktur wieder „anzuheizen“ – das mag vielleicht (siehe das letzte Zitat!) ins gewerkschaftliche Konzept passen, aber es kann uns nicht recht gefallen ... Ähnlich steht es mit einer Äußerung, die aus dem Hause des BDI (also des Bundesverbandes der Deutschen Industrie) stammt. Da war bereits von einem „nationalen Notstand bei den öffentlichen Investitionen“ die Rede. Damit neue Aufträge zustande kommen, soll nun der Bau von Schulen, Straßen und Wohnungen verstärkt betrieben werden, und außerdem soll für die Wasserwirtschaft etwas Durchgreifendes geschehen ...

Wenn es nach diesen Ideen ginge, müßte die öffentliche Hand in ihrer Investitionstätigkeit expansiv werden; und das Ergebnis wäre dann vermutlich (unter anderem...), daß der BDI in seinem Jahresbericht für 1958 erneut das „unerträgliche Ausmaß der Vermögensbildung bei der öffentlichen Hand“ beklagen würde. Aber konsequent hin und opportunistisch her: Was könnte eigentlich geschehen, wenn eines Tages die an die öffentliche Hand gestellten Forderungen, sie müsse wieder investitionspolitischen „Dampf aufmachen“, übermächtig werden sollten? Dann stellt sich ja doch (wieder einmal mehr!) die bekannte Frage: „Wer finanziert...?“ Darauf gibt es viele mögliche Antworten, aber nur eine richtige – wie demnächst hier dargelegt werden soll.