Daß über einem Buch der „Schleier des Geheimnisses wehe“, kann wohl seinen Grund nur darin haben, daß der Verfasser sich nicht nennt, sondern sein Haupt verhüllt, was, aus welchen Gründen auch immer, sein gutes Recht ist; sind diese Gründe reklametechnischer Art, so .handelt es sich um einen Trick unter vielen. Es ist alsdann damit zu rechnen, daß Kritik und Öffentlichkeit sich auf das damit proponierte Spiel einlassen – ein Rätsel ist aufgegeben, eine Aufgabe gestellt: macht den Verfasser ausfindig, wer ist es?

Geht das Wettspiel zugunsten der mystifizierenden Partei aus, die aus Autor und Verlag besteht – das heißt: bleibt das Geheimnis geheim –, so wahrt und erhöht sich der Reiz desselben; gewinnt die „Gegenpartei“ die Partie und macht den Verfasser ausfindig, so verlangen die Spielregeln, daß der Schleier fallengelassen wird und sich die verlierende Partei mit Würde dareinschickt. Eine Fortsetzung der Geheimnistaktik ist dann sinnlos; auch besteht die Gefahr für die verlierende Partei, sich mit Vergleichen und Andeutungen über den Rang des Autors lächerlich gemacht zu haben. Ein Risiko ist also mit dem Schleiertrick jedenfalls verbunden.

„Madame Solario“, Roman ohne Verfassernamen; Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen; 512 S., 19,80 DM,

ist ein Buch, das unter solch einem Schleier eine Art Siegeszug angetreten und gute Beurteilungs- und Verkaufserfolge im englischen Original wie in vielen Übersetzungen erzielt hat. Wenn der Verlag nun im Klappentext angibt, „die namhaftesten Stilisten der westlichen Welt“ (wer dies auch immer sei) fänden, die anonyme Autorenpersönlichkeit habe den Vergleich mit Henry James, Meredith, Tolstoj, Jacobsen oder Thomas Mann nicht zu scheuen, so können wir dem nicht beipflichten – so hoch darf man die Verfasserin, eine englische Dame namens Gladys Parish Huntington, denn doch nicht einordnen.

Es handelt sich um einen Gesellschaftsroman, der vor dem ersten Weltkrieg in einem mondänen Tessinhotel am Comersee spielt. Geheimnisvolle Damen der Gesellschaft, Geldadel, russische Fürsten, italienische Grafen, Spielernaturen, kapriziöse junge Mädchen geben den Ton an. Das Treiben einer sterbenden internationalen Lebewelt im Hotel bringt immer neue Konstellationen zustande. Die Gelegenheiten, sich zu sehen, sich zu verabreden, zum Ziel eines Flirts, eines Kusses, eines Tête-à-tête zu gelangen, einander zu verlieren oder wiederzugewinnen, das Spiel der Leidenschaften um Geld oder des Geldes um Leidenschaften, die Intrigen und vielfältigen Nuancen des Klatsches erfüllen das Feriendasein einiger total leerer Elégans von früh bis spät.

Die Verfasserin verfügt über ein bedeutendes, mitunter bedeutend überspitztes Talent, in der Konversation Halbtöne, abgebrochene Pointen und vage vielsagende Andeutungen walten zu lassen, die die Lektüre teils würzen, teils erschweren. Das Hineinstellen eines „schlichten“, also nicht vermögenden und unbetitelten, jungen Mannes von guter englischer Erziehung in die Lebewelt erhöht noch durch Kontrastwege deren Glanz.

Breite Partien des Buches sind schleppend und leer, wenngleich auf eine Art, wie sie auch bei großen klassischen Vorbildern, den Russen namentlich, heftigen Explosionen voranzugehen pflegt; und der Leser wird auch wieder durch stellenweise meisterhaft knappe Strichführung entschädigt, mit der ein Charakter, ein Schicksal gezeichnet ist. Dies gilt namentlich für die Hauptfigur, über die ein nun wirklich reizvoller und verräterischer Schleier des Geheimnisses gebreitet ist; und wenn diese rätselhafte, verführerische und im übrigen abstoßend kalte Lebedame Solario am Schlüsse grußlos entschwindet, so bleibt im Leser immerhin jener angenehme Kitzel des Mitwissens, Ahnens, Gerührtseins und Bedauerns zuiück, der zweifellos zum Erfolg des Buches bei denjenigen Leserschichten beiträgt, die ein zwar nicht geistig, aber gesellschaftlich stark überhöhtes Milieu wünschen, ein Märchen- und Zauberbergmilieu der Welt vor 1914. Martin Beheim-Schwarzbach