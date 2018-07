Inhalt Seite 1 — Persönlichkeit entscheidet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von René Drommert

Damals, zwei Jahre nach Kriegsende, stieg man in dem Hamburger Mietshaus in der Alsterchaussee 5 die knarrenden Treppen hinauf, um im Dachgeschoß zu Helmuth Gmelins „Theater im Zimmer“ zu gelangen. Im Winter 1947/48 stimmte der Begriff „Zimmertheater“ noch genau: Es war ein Schlaf- und zugleich Wohnzimmertheater. Denn Gmelin, der Untermieter, besaß nur eins. In diesem seinem Heim wurde abends gespielt. Später, als ein zweites, benachbartes Zimmer dazu kam und die trennende Wand durchbrochen werden konnte, da stimmte der Begriff nur noch ungefähr: Es war keinTheater im Zimmer mehr, es war immerhin schon ein Theater im Doppelzimmer ...

Die zeitgemäße Ärmlichkeit war da zu Haus. Die Zuschauer saßen noch in raumsparender Magerkeit dicht gedrängt auf ein paar gestaffelten Bänken. Im ganzen hatten 65 Personen Platz. Man konnte diese Bänke auch von Inszenierung zu Inszenierung umstellen. Bald nahmen sie die eine, bald die andere Hälfte des Raumes in Anspruch – was einige Gliederungen und Effekte zuließ.

Als es noch Wohn- und Schlafzimmertheater (freilich ohne Schlafzimmerliteratur) war, wurden Studio-Aufführungen von Ibsens „Gespenstern“ gegeben, Vor schwarzgestrichenen Wänden. Der Zimmerherr mußte also tags in seinem eigenen düsteren „Bühnenbild“ hausen. Erst später, am, 24. März 1948, wurde das Doppelzimmer-Unternehmen offiziell eröffnet, mit Hebbels „Maria Magdalene“. Gmelin führte Regie und spielte den Meister Anton.

Der damals 57jährige Karlsruher Gmelin hatte eine vorzügliche Laufbahn als Schauspieler und Regisseur aufzuweisen. Zuletzt war er am Hamburger „Deutschen Schauspielhaus“ engagiert gewesen. Er verkündete, als er dem Staatstheaterbetrieb den Rücken kehrte, sein künstlerisches Glaubensbekenntnis. Es hieß Intimität und Rampenlosigkeit. Man kennt das: Sitzt man in der ersten Reihe und fällt einer reizenden agierenden Dame ein Taschentuch – natürlich dramaturgisch-kunstvoll – zu Boden, so ist man versucht, hinzuzuspringen und es (und womöglich sie) aufzufangen: in banausenhafter, fürchterlicher Grenzverletzung aus der Sphäre der Kunst in die Realität hineinzuspringen ...

Man kann diese Rampenlosigkeit, die ein Unterpfand der Wahrhaftigkeit sein soll, auch als einen Mangel auslegen: als ein Fehlen jener Distanz, die zum Wesen des Kunstwerkes gehört. Aber an Gmelins Theater im Zimmer hat es sich wieder einmal exemplarisch gezeigt: Es gibt immer zwei Arten, schöpferisch zu werden – an seinen Einsichten wie an seinen Irrtümern.

Nun, an der fixen Idee rankte sich das neue Pflänzchen lebenskräftig empor. Es wurde vorzüglich gespielt. Gmelin, der junge Menschen nach der Methode des großen Russen Stanislawskij ausbildete, faßte Schüler, Debütanten und Routiniers zu Ensembles zusammen. Und die Schüler schnitten gelegentlich besser als die „alten Hasen“ ab.