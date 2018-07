Zu einem der interessantesten Nachkriegsprodukte im Stahlbereich hat sich das Feinblech entwickelt. Auf diesem festen Boden steht die Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen, die jetzt über ihr sechstes Geschäftsjahr 1956/57 (30. 9.) berichtet. Es handelt sich bei dieser Gesellschaft um den größten deutschen Feinblechproduzenten. Dies allein charakterisiert die Stellung Siegerlands jedoch nicht. Zwischen den Hüttenwerken Siegerland, der Dortmund-Hörder Hüttenunion (die gerade die Aktienmajorität von Siegerland erworben hat) und deren holländischem Großaktionär besteht ein Ringverhältnis: Siegerland liefert Rohstahl an Dortmund-Hörde, Dortmund-Hörde Grobbleche nach Holland, während Hoogovens Ijmuiden bzw. deren Tochter, die N. V. Breedband, Vorprodukte an Siegerland liefert. Da Breedband ebenfalls zu den größten Feinblecherzeugern gehört, stellen diese beiden im wirtschaftlichen und Kapitalverbund stehenden Werke zusammen rund 15 v. H. der Feinblechproduktion in der Montanunion her. Auch die August-Thyssenhütte ist mit 35 v. H. an Siegerland beteiligt, ein Arrangement, das ebenfalls durch Lieferverträge wirtschaftlich gefestigt ist. Die ATH ist außerdem mit 25 v. H. des Kapitals an Rasselstein (Otto Wolff) beteiligt.

Dem abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Vorstand der Hüttenwerke Siegerland AG die Note „insgesamt befriedigend“ erteilt, die allerdings durch einen Hinweis auf eine tatsächlich eingetretene Verschlechterung der Ertragslage ergänzt wird. Der Fremdumsatz des Unternehmens einschließlich der beiden 100prozentigen Tochtergesellschaften (Friedrichshütte AG und Blechwaren- und Faßfabrik GmbH) ist zwar von 573 Mill. DM im Jahre 1955/56 um 3 v. H. auf 591 Mill. DM gewachsen, aber bei Berücksichtigung einer darin enthaltenen 5prozentigen Preiserhöhung ist er relativ kleiner geworden. Der Exportanteil am Umsatz ist auf 20,6 (18,0) v. H. gestiegen. Wie die Verwaltung erklärt, hatte mengenmäßig bei verschiedenen Produkten ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr stattgefunden, der jedoch nichts mit einer Abflachung der Konjunktur zu tun habe, sondern lediglich auf eine nicht ausreichende Versorgung mit Vormaterial zurückzuführen sei. Aus dem gleichen Grund ist die Erzeugung von Platinen mit 289 000 (304 000) t und Feinblechen mit 657 000 (692 000) t leicht rückläufig. Auch die Rohstahlleistung ging von 358 000 t auf 353 000 t herunter, während die Roheisenproduktion auf 255 000 (251 000) t geringfügig angestiegen ist. Durch eine jetzt gewährleistete flüssigere Versorgung mit Vormaterial wird Siegerland nach den Auskünften des Vorstandes im laufenden Geschäftsjahr besser abschneiden.

Neben dem in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung mit 140,0 (142,4) Mill. DM ausgewiesenen Rohüberschuß, dem Löhne und Gehälter in Höhe von 60,5 (57,7) Mill. DM, Sozialleistungen von 19,5 (18,0) Mill. DM, Gesamtabschreibungen in Höhe von 12,8 (13,6) Mill. DM und Steuern von 39,4 (45,0) Mill. DM gegenüberstehen, wird der auf die Dividende zugeschnittene Reingewinn von 4,14 (4,14) Mill. DM angesetzt. Der Hauptversammlung am 11. April 1958 wird die Ausschüttung von wieder 9 v. H. auf das Aktienkapital von 46 Mill. DM vorgeschlagen werden.

Der gegenwärtigen Marktabschwächung steht die Hüttenwerke Siegerland AG mit Fassung gegenüber. Bei einem Gesamtauftragsbestand von 189 100 t Ende Februar verglichen mit 206 700 t zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres ist eine, wie der Vorstand des Unternehmens betont, konjunkturelle Beruhigung unverkennbar. Im Exportgeschäft ist der Unterschied zum vergangenen Jahr noch deutlicher: 18 800 t gegenüber 43 300 Ende Februar 1957. Aber das Feinblech nimmt auch bei der gegenwärtigen Konjunktur eine Sonderstellung ein und kann insgesamt gesehen ohne weiteres als gesund bezeichnet werden. Nmn.