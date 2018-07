Als erstes Unternehmen der großen Edelstahlerzeuger der Bundesrepublik hat jetzt die Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid, Kreis Siegen, ihren Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 1956/57 (30. 9.) vorgelegt. Die Außenseiterposition des Edelstahls innerhalb der gesamten Stahlindustrie wird bei diesem Unternehmen erneut ceutlich. Der Konjunkturabschwung wird in diesem Bereich des Stahls lediglich als Normalisierung empfunden. Der Lagerabbau ist bereits zum Stillstand gekommen, und Lieferungen und Auftragseingänge halten sich bei Südwestfalen wieder die Vaage. Vorstandsvorsitzer Karl Barich begrüncete in einer Pressekonferenz die vergleichsweise bessere Position seines Unternehmens damit, daß der Exportanteil mit 10 v. H. des Umsatzes nicht iberhöht sei. Darüber hinaus habe es für Edelstahl keine höheren Exportpreise als am Inlandsmarkt gegeben, so daß auch der Erlöseinbruch aus dem Exportgeschäft, an dem die meisten Stahlwerke kranken, bei Südwestfalen ausgeblieben sei. Ein weiterer Umstand, dem diese Gesellschaft ihre gute Beschäftigungslage verdankt, ist nach den Ausführungen Barichs die Tatsache, daß die Hauptabnehmer für Edelstahl – Kraftfahrzeuglau, Elektroindustrie, Chemie und Maschinenbau – ihren konjunkturellen Stand nach wie vor haben halten können. In den ersten vier Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat sich der Umsatz der Stahlwerke Südwestfalen sogar um 11 v. H. gegenüber dem Monatsdurchschnitt des Berichtsjahres erhöht. Auch der Export hat leicht angezogen, und die Verwaltung glaubt annehmen zu dürfen, daß diese Tendenz im Geschäftsjahr 1957/58 anhält.

Im Berichtsjahr hat sich der Umsatz dieses bedeutenden Edelstahlerzeugers um 6,7 v. H. auf 446 (418) Mill. DM erhöht. Darin ist eine Erhöhung des Exportanteils von 6 auf 10 v.H. enthalten: Aber die Zunahme des Rohertrags, der in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung mit 127,5 (124,6) Mill. DM ausgewiesen wird, ist hinter der Umsatzausweitung zurückgeblieben. Es stiegen allerdings auch die Aufwendungen für Löhne und Gehälter (einschließlich Sozialaufwand) auf 77,9 (73,4) Mill. DM, Abschreibungen auf 15,1 (11,2) Mill. DM, Zinsmehraufwand auf 2,88 (1,75) Mill. DM, und Steuern blieben mit 28,4 Mill. DM unverändert (Ertragssteuern allein fielen von 10,1 auf 9,3 Mill. DM).

Der wirtschaftliche Ertrag des Unternehmens zeigt, wie Dr. Barich vor der Presse erläuterte, eine leichte Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr, etwa um 5 v. H. Der Geschäftsbericht stellt fest, daß die Mehraufwendungen für die zu importierenden Rohstoffe, für die Lohnerhöhungen sowie für die Anhebung der gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge nicht voll durch Kosteneinsparungen auf Grund von Rationalisierungsmaßnahmen gedeckt werden konnten.Die im wesentlichen unveränderte Ertragslage hat die Verwaltung bewogen, der auf den 16. April einberufenen HV wieder eine Dividende von 9 v. H. auf das unveränderte Grundkapital von 40 Mill. DM vorzuschlagen.

Die Besitzverhältnisse vonSüdwestfalen sind z.Z. wieder in Bewegung. Den freien Aktionären, die etwa 40 v. H. des AK repräsentieren, stehen zwei bedeutende Großaktionäre gegenüber. Das Opriba-Paket in Höhe von etwa 26 bis 28 v.H. des Grundkapitals ist an das Kölner Bankhaus Sal. Oppenheim & Cie veräußert worden, wo es allerdings kaum seine endgültige Heimat finden dürfte. In diesem Zusammenhang hat der Vorstandsvorsitzer zwar das wachsende Interesse Flicks für das Siegerland bestätigt, ohne allerdings den Börsengerüchten – Oppenheim habe für Flick erworben – zuzustimmen. Weiter ist zu hören, daß Oppenheim bzw. Flick mit dem Bankhaus Merck Cie & Co um Übernahme des dort liegenden 30prozentigen Pakets von Südwestfalen im Tausch gegen Gußstahl Witten-Aktien verhandelt. Dieses Guß-Witten-Paket stammt mit etw 24 v. H. aus dem Besitz von Krages und dürfte zusammen mit den schon bei Merck liegenden 30 v.H. von 20,7 Mill. DM Aktienkapital an Guß-Witten ein interessantes Paket (54 v. H.) für Rheinstahl darstellen, das seinerseits schon eine Minderheitbeteiligung bei Guß-Witten besitzt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang daran, daß Guß-Witten seine Selbständigkeit nur der Entflechtung aus der Ruhrstahlgruppe (97 v. H. bei Rheinstahl) verdankt.

Ihren Marktanteil an der deutschen Edelstahlerzeugung hat die Gesellschaft von 15,8 auf 16,4 v. H. ausweiten können. Im laufenden Jahr soll die Rohstahlproduktion des Werkes – im wesentlichen auf Grund der vollen Auslastung des im vergangenen Geschäftsjahr in Betrieb genommenen 70-t-Elektroofens in Geisweid – auf etwa 20 000 t steigen. Der Bau eines neuen Walzwerkes, für den das Gelände im Kreise Dillenburg bereits erworben wurde, steht im laufenden Jahr bevor. Wie die Verwaltung mitteilt, sollen die bestehenden Investitionsplanungen zwar verlangsamt, aber ohne Abstriche durchgeführt werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind 22 (42) Mill. DM investiert worden, wovon etwa zwei Drittel auf Abschreibungen entfallen. In Zukunft wird, wie zu hören ist, die Verwaltung ihre Investitionsraten hauptsächlich auf die steuerlich möglichen Abschreibungen abstellen. Seit 1951 hat Südwestfalen 125 Mill. DM investiert; von dem z. Z. genehmigten Programm in Höhe von 35 Mill. DM sind für 1957/58 15 Mill. DM vorgesehen.

An eine Kapitalerhöhung wird trotz der sehr dürftigen Eigenkapitaldecke des Unternehmens nicht gedacht. Auch eine Ausgabe von Gratisaktien aus den mit 36,2 Mill. DM unverändert hohen Rücklagen findet bislang keine Gegenliebe. Nmn.