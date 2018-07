Sturm im Bonner Parlament – Auch Gegner sind Deutsche /

Von Fritz René Allemann

„Das Parlament ist dem deutschen Bundesbürger vor allem Respekt schuldig.“

Bundestagspräsident Gerstenmaier am 25. März 1958

Der Sieger der Bundestagsdebatte stand fest, bevor sie noch begonnen hatte. Die Reden, Beschwörungen, Argumente, das ganze Aufgebot brillanter Dialektik und trüber Emotionen, die Stimmen der Nachdenklichkeit und der entfesselte Schwall des Lärms, der sie, von allen Bänken her, immer wieder zu überspielen und zu übertosen drohte, dieses Aufgebot aller Register, der leisen und der dröhnenden bis hinab zu den unartikulierten Urlauten der Empörung – all das ändert nichts daran, daß die Entscheidung nicht in der Aussprache fiel, sondern bereits gefallen war, als der Kanzler am letzten Donnerstag das Wort zur Regierungserklärung ergriff.

Die Mehrheitsverhältnisse in der deutschen Volksvertretung werden durch keine noch so subtile Rhetorik und durch kein noch so lautstarkes Gebrüll verschoben. Geschlossen folgen die Regierungsparteien – wenn man von ihnen überhaupt noch in der Mehrzahl reden darf – dem Regierungschef auf die Bahn der Atombewaffnung. Ebenso (oder doch fast ebenso) geschlossen stemmt sich die Opposition, die von links und die von rechts, gegen diesen Kurs, obwohl sie weiß, daß ihr Widerstand parlamentarisch aussichtslos ist.

Die ganze Problematik eines Parlamentarismus, in dem zwar viel von „Gewissen“ die Rede ist, die Gewissensentscheidungen der Abgeordneten aber im allgemeinen haargenau mit der jeweiligen Fraktionslinie zusammenfallen, trat dem beängstigend vor Augen, der von der Tribüne oder am Lautsprecher dem Rede-Marathon folgte.