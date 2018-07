Der für diese Woche in den kommunalen Verkehrs- und Versorgungsbetrieben angedrohte Streik ist abgeblasen worden. Es mag sein, daß diejenigen, die sich als Normalverbraucher durch die Straßen zu bewegen pflegen und nun am Morgen und am Abend wie üblich ihre Straßenbahn besteigen, sich dabei mit dem Gefühl der Genugtuung des schönen Spruchs erinnern, daß nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Leider aber sind solche gelassenen Weltbetrachtungen im Augenblick fehl am Platze. Zwar haben sich, während in den Eisen- und Stahlwerken an Rhein und Ruhr die Zeichen weiter auf Sturm stehen, nun wenigstens die auf dem Felde des öffentlichen Dienstes agierenden Tarifparteien zusammengerauft. Aber die Rechnung für dieses Arrangement ist noch offen; es besteht kein Zweifel darüber, wer sie zu begleichen haben wird.

Der Akkord zwischen der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) kam am vergangenen Freitag zustande. Einen Tag vorher, als die Gemeinden noch auf einem Angebot von 9 Pfennig Lohnzuschlag für die Stunde beharrten, war von dieser Seite zu hören, daß die dadurch verursachten Mehrkosten in den kommunalen Nah-Verkehrsbetrieben nur durch eine Fahrpreiserhöhung ausgeglichen werden können. Untersuchungen in mehreren Großstädten hätten ergeben, daß diese Lohnerhöhung von 9 Pfennig einer Verteuerung der durchschnittlichen Fahrkarte um 5 Pfennig nach sich ziehen würde. Entsprechende Folgen würden bei den Gas-, Wasser- und Stromtarifen eintreten. Da die ÖTV nun eine Lohnerhöhung von 14 Pfennig durchgesetzt hat, kann sich jeder selbst ausrechnen, wie teuer ihn dieser in letzter Stunde gerettete Arbeitsfrieden zu stehen kommen wird.

Die Akten über diesen Lohnkonflikt im öffentlichen Dienst können auch deswegen noch nicht mit dem Gefühl der Erleichterung beiseite gelegt werden, weil dieselbe Gewerkschaft bereits einen neuen Wunschzettel präsentiert hat. Noch während über die Löhne der Gemeindearbeiter verhandelt wurde, hat die ÖTV die Öffentlichkeit wissen lassen, daß sie auch für die beim Bund und den Ländern beschäftigten Arbeiter Forderungen zu stellen hätte – und schließlich auch für alle in den Diensten des Bundes, der Länder und der Gemeinden stehenden Angestellten. Nach den Konzessionen an die 350 000 Gemeindearbeiter werden nun also auch die Lohn- und Gehaltstarife von weiteren – 900 000 – Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes in Bewegung kommen. Da auch die Kassen des Bundes und der meisten Länder, das ist kein Geheimnis, sich im Augenblick nicht durch eine die Begehrlichkeit reizende Überfülle auszeichnen, gehört wenig Scharfsinn dazu, auszurechnen, wer im Endeffekt die Kosten auch für diese nächste Lohnrunde zu tragen haben wird.

Es geht hier nicht darum, wem was zusteht. Es sind die robusten Methoden, mit denen diese Gewerkschaft ihren Forderungen Nachdruck verliehen hat, die die Kritik herausfordern – und die Bedenkenlosigkeit, mit der hier eine Gruppe von Arbeitnehmern zu Lasten anderer Gruppen, die nicht besser gestellt sind, sich Vorteile verschafft. Auch den im öffentlichen Dienst beschäftigten Arbeitern und Angestellten stehen Lohn- und Gehaltsaufbesserungen zu, wenn die Zeit dazu gekommen ist und wenn sie rechtens sind. Aber eben nicht das Recht triumphierte bei diesen Lohnauseinandersetzungen, sondern die Macht. Letzten Endes war es die Rücksicht auf die exponierte und prekäre Situation Westberlins – die Drohung mit einem Verkehrsstreik auch in dieser zweigeteilten Stadt–, was die Gemeinden zum Nachgeben gezwungen hat. Es war die politische Daumenschraube in der Hand einer Gewerkschaft, die schließlich den Ausschlag in diesem Konflikt gegeben hat.

Der Streik gehört zu den Rechten einer demokratischen Gesellschaft, so wird man nicht müde, zu betonen. Das Streikrecht hat aber auch seine Grenzen, so kann man nun wohl, nach den Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit, mit demselben Nachdruck ergänzen. Es ist schlecht um die Freiheit der einen bestellt, wenn sie zur Unfreiheit für die anderen wird. In excessu huius peccatum est: in der Übertreibung liegt die Sünde ...

Wolfgang Krüger