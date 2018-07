Inhalt Seite 1 — August Thyssen-Hütte: Freundschaftlich arrangieren! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der jetzt von der August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, veröffentlichte Geschäftsbericht für das Jahr 1956/57 (30. 9.) geht weit über die übliche Berichterstattung hinaus. Der ATH-Bericht, besonders klar, prägnant und aussagefreudig, legt Zeugnis ab für eine zielstrebige unternehmerische Politik in den vergangenen fünf Jahren. Unterstützt durch das gute Konjunkturklima hat es die August Thyssen-Hütte geschafft, sich aus einem mit am härtesten durch Demontage und Entflechtung betroffenen Werk zu einem der führenden Konzerne der Stahlindustrie zu mausern. Fünf Geschäftsjahre sind erst vergangen seit die August Thyssen-Hütte als letzte Nachfolgegesellschaft der Eisenseite aus dem Bereich der Vereinigten Stahlwerke neu gegründet wurde. Heute scheint, es bereits so, daß die „Letzten“ wirklich „die Ersten sein werden“...Der Wiederauf- und Ausbau der Produktionsanlagen des Unternehmens ist nahezu abgeschlossen. Das Werk verfügt z. Z. über eine Rohstahlbasis von 2,4 Mill. Jahrestonnen, womit der Vorkriegsstand wieder erreicht ist. Ob die Unternehmensleitung auch die Aufgabe, das Werk aus seiner „entflechtungsbedingten Isolierung“ herauszuführen, bereits als gelöst ansieht, läßt sich trotz der beachtlichen Arrondierungen weniger eindeutig beantworten.

Das Beteiligungskonto ist inzwischen auf 223 (98) Mill. DM angewachsen. In den auf das Berichtsjahr entfallenden 125 Mill. DM sind eine Erweiterung des Anteils am Grundkapital der Niederrheinischen Hütte auf 96 v. H., der Erwerb von 61 v. H. des 41,4 Mill. DM betragenden Aktienkapital der Deutschen Edelstahlwerke (inzwischen auf 94 v. H. erhöht), sowie ein 34,4-v.-H.-Paket an dem 46 Mill.-DM-Kapital der Hüttenwerke Siegerland enthalten. Die Beteiligung an den Hüttenwerken Siegerland wird vermutlich. nicht aufrechterhalten werden. Wie der Vorstandsvorsitzer Bergassessor a.D.Dr.-Ing.e.h. Hans Günther Sohl, in einer Pressekonferenz mitteilte, wird sich die Thyssen-Hütte in „freundschaftlicher Form mit der Dortmund-Hörder Hüttenunion arrangieren“. Dortmund-Hörde wartet auf die Genehmigung für die Übernahme eines Mehrheitspaketes an Siegerland durch die Hohe Behörde. Die Genehmigung ist aber in Frage gestellt, wenn bereits die ATH Großaktionär dieser Gesellschaft ist. Es ist jetzt die Rede davon, daß die Thyssen-Hütte möglicherweise ihr Siegerland-Paket an die Hüttenwerke unter der Bedingung zurückgibt, daß diese beiden Unternehmen auch ohne Kapitalverbund bindende Abnahme- und Lieferverträge abschließen werden. Dann stände der Übernahme auch dieser Aktien durch die Dortmund-Hörder Hüttenunion nichts mehr im Wege, und ein Organschaftsverhältnis Dortmund-Hörde – Siegerland wäre wohl nur noch eine Frage der Zeit. Es ist in diesem Zusammenhang aber auch noch eine andere Form der „freundschaftlichen Auseinandersetzung“ im Gesprich, und zwar über eine Lösung, die das gemeinsame Arrangement mit den Handelsgesellschaften betrifft.

Die Beteiligungsvorgänge spiegeln sich auch im letzten Geschäftsjahr in der Bewegung des Aktienkapitals wider. Seit der letzten Berichterstattung wurde das Grundkapital der Gesellschaft gegen Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital in zwei Etappen auf 290 Mill. DM erhöht.

Auf der Produktionsseite hat das vergangene Geschäftsjahr dem Unternehmen erneut gute Ergebnisse gebracht. Die Rohstahlerzeugung konnte um 16 H. auf 1,8 Mill. t gesteigert werden, und die Walzstahlproduktion betrug 1,5 (1,3) Mill. t. Der gleiche Aufwärts-Trend zeigt sich bei den Nebenerzeugnissen. Die August Thyssen-Hütte, die Niederrheinische Hütte und die Deutschen Edelstahlwerke erreichten 1956/57 zustimmen eine Rohstahlerzeugung von 2,5 Mill. I. Das entspricht einem Anteil an der Erzeugung des Bundesgebiets von 10,5 v. H. gegenüber mehr als 16 v. H. vor den Kriege. Beim Walzstahl lautet die Produktionsziffer der Gruppe 2,3 Mill. t. Die Rohstahlkapazität allein der Thyssen-Hütte von jetzt 2,4 Mill. t wird sich nach Ferigstellung des achten Hochofens zu Beginn des Jahres 1959 noch erweitern. Aber damit sieht die Verwaltung auch den Wiederaufbau der Werksanlagen im wesentlichen als beendet an.

In der Bilanz zum 30. September 1957 stiegen die Brutto-Anlagenwerte auf 1,2 Mrd. (849 Mill.) DM, die Netto-Anlagenwerte von 579 auf 625 Mill. DM. Für das angelaufene Geschäftsjahr sind Investitionen in Höhe von 100 Mill. DM vorgesehen, die sich nach den ergänzenden Erläuterungen des Vorstandsvorsitzers mit dem Abschreibungsvolumen von rd. 90 Mill. DM in etwa die Waage halten werden. Von dem gesamten Investitionsprojramm der Thyssen-Hütte, das mit 828 Mill. DM angesetzt war, sind seit dem Beginn des Wiederaufbaus bis zur letzten Bilanzstichtag 640 Mill. DM aufgewendet worden.

Die Finanzierung des gesamten betrieblichen und unternehmensmäßigen Wiederaufbaues der ATH ist „durchwachsen“. Der Zugang bei dem Sachanlagen- und Beteiligungsvermögen, der im Verlauf von fünf Jahren 911 Mill. DM erreichte, wurde durch verdiente Abschreibungen mit rd. 40 v. H., durch Kapitalerhöhungen mit rd. 25 v. H. und durch Kredite mit rd. 35 v. H. finanziert. Die Fremdverschuldung des Unternehmens hat sich insgesamt in Grenzen, gehalten. Im Berichtsjahr hat sich das Kreditvolumen nur noch geringfügig erweitert. Auch die nach Abschluß des Berichtsjahres aufgelegte Anleihe von 50 Mill. DM führt nach den Erläuterungen des Vorstandes wegen der gleichzeitigen Tilgung anderer Kredite zu keiner weiteren Verschuldung. Die Konsolidierung der Bilanz sei aber nunmehr – so war zu hören – die vordringliche Aufgabe für die nächsten Jahre, die allerdings wesentlich von der Gestaltung der Ertragslage abhänge.

Der Umsatz ist im Berichtsjahr um 18,6 v. H. auf 838 (706) Mill. DM gestiegen. Darin war noch eine Erhöhung des Exportanteils von 11 v. H. im Vorjahre auf 14 v. H. enthalten, aber der Rückgang im Exportgeschäft wirkte sich bereits in den letzten Monaten des vergangenen Geschäftsjahres erheblich aus. Der ausgewiesene Reingewinn beträgt 26,1 Mill. DM gegenüber 13 Mill. DM in 1955/56. Der am 30. April stattfindenden Hauptversammlung wird eine Dividende von 9 (8) v. H. auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 290 Mill. DM vorgeschlagen werden. Wie die Verwaltung betont, hätte das wirtschaftliche Ergebnis, das durch nennenswerte Kostensteigerungen um 2,2 Mill. DM unter dem des Vorjahres liegt, die Erhöhung der Dividende nicht gerechtfertigt. Aber die „wirtschaftlich gefestigte Gesamtlage des Unternehmens“ habe die Heraufsetzung dennoch ermöglicht, vor allem auch im Hinblick darauf, daß die Aktionäre in den ersten drei Jahren dividendenlos geblieben seien.