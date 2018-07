Die neue siebenprozentige Anleihe der Farbwerke Hoechst, die trotz des über 100 Mill. DM lautenden Anleihebetrages mehrfach überzeichnet wurde, ist nach wenigen Tagen schon mit 98 3/4 v. H. gehandelt worden, d. h. mit einem Aufschlag von v. H., wenn man die Bankenbonifikation außer acht läßt. Die Emissionen weltbekannter Unternehmen werden nach wie vor vom Ausland gern gekauft, um so mehr, als in der Bundesrepublik noch Zinsen erzielbar sind, wie sie sonst kaum noch für gleichwertige Anlagen geboten werden. Unter dem Eindruck der überall in der Welt zu beobachtenden Zinssenkungstendenzen verstärken die internationalen Anleger ihre Nachfrage nach deutschen festverzinslichen Werten. Das war der eine Grund für die kurz vor Ostern zu beobachtende Knappheit an Rentenwerten, der andere hatte seine Ursache in dem Zinstermin am 1. April, der neue Mittel freisetzte, die nach Beobachtungen der Banken zum überwiegenden Teil dem Rentenmarkt zugute kamen. Das Kaufinteresse der Kreditinstitute lag in der Hauptsache bei den steuerfreien oder steuerbegünstigten Renten, die für sie eine sehr lukrative Anlage darstellen, besonders angesichts ihrer immer noch hohen Liquidität, also für Gelder, die im Kreditgeschäft keine Verwendung finden können.

Im Gegensatz zu der lebhaften Umsatztätigkeit bei den festverzinslichen Papieren stand das schleppende Aktiengeschäft. Auch in dieser Woche gibt unser Kursbarometer die Tendenz nicht ganz richtig wieder. Wenn es wiederum leicht gestiegen ist, dann ist das nicht die Folge einer allgemeinen Aufwärtsbewegung, sondern vielmehr das Ergebnis einer Reihe von Sondergewinnen bei den Nebenpapieren, ausgelöst in der Hauptsache durch Erwartungen auf die Ausgabe von Gratisaktien. Ein typischer Fall dafür, ist die Dortmunder Actien-Brauerei, deren Aktien in der zurückliegenden Woche allein um 50 Punkte auf 570 v. H. anzogen. Da auch ein Großteil anderer Brauereien zu den Gratisaktien-Aspiranten gerechnet wird, herrscht auf diesem Marktgebiet eine gefährliche Enge. Gefährlich deshalb, weil bereits kleine Kaufaufträge genügen, um eine Notiz um 10 bis 20 Punkte nach oben zu treiben. Eine solche Situation birgt die Gefahr peinlicher Enttäuschungen in sich, zumal dann, wenn nicht alle Blütenträume reifen sollten. Die feste Tendenz bei Schultheiß, wo das Bezugsrecht in der vergangenen Woche auf Basis der rechnerischen Parität und darüber gehandelt wurde, ist dagegen weniger auf Gratisaktien-Hoffnungen als auf das Bestreben eines Interessenten zurückzuführen, der seinen Brauerei-Beteiligungen offenbar mit einem Schultheiß-Paket die Krone aufzusetzen gedenkt.

Im Mittelpunkt der Spekulation standen – wie erwartet – die IG-Farben-Liquis, die in der vergangenen Woche um runde vier Punkte angezogen haben. Mit der Einberufung der HV der IG Farben AG i. A. kann im Mai oder Juni gerechnet werden. Dann dürfte Klarheit über den weiteren Verlauf der Liquidation gegeben werden können. Das heute schon merkliche Interesse an dieser Veranstaltung läßt auf lebhafte Debatten schließen.

Die Hauptwerte des Aktienmarktes bewegten sich nur geringfügig. Das Angebot, zu einem Teil auch aus dem Ausland stammend, konnte ohne große Schwierigkeiten aufgenommen werden. Das gilt auch für die Monate, in denen angesichts der ungeklärten Lohnsituation „schwere Wochen“ durchzustehen sein werden. Wenig ermunternd sind auch Erklärungen aus dem Bergwerksbereich, wonach manche Kohlengesellschaften in diesem Jahr keine Dividende mehr erwirtschaften könnten. Wenn die Kurse dennoch relativ stabil blieben, dann offenbar deshalb, weil die Börse glaubt, daß mit den jetzigen Bewertungen schon allen erkennbaren Risiken Rechnung getragen wird. Kurt Wendt