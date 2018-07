Zwei Vorschläge stehen zur engeren Wahl: Rezept à la Köhrer und à la Schmatz

Die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung wird mit aller Wahrscheinlichkeit als wichtigste Neuerung die Selbstbeteiligung der Versicherten an den Krankheitskosten bringen. Es ist jedenfalls so gut wie gewiß, daß das Krankfeiern für den Kassenpatienten teurer werden wird. Selbst die letzte Front der Nein-Sager, der DGB, hat sich schon über diese Frage gespalten, wie in den letzten Ausgaben des DGB-Organs „Welt der Arbeit“ zu lesen war; darüber täuschen auch die Vorstandserklärungen aus der Düsseldorfer Stromstraße nicht hinweg.

Von allen Vorschlägen sind nur zwei in die engere Wahl gelangt. In unserer Nr. 5 unterrichteten wir unsere Leser bereits über den bislang meistdiskutierten Plan: der Versicherungswissen schaftler Dr. Köhrer (Köln) will, daß der Kranke im Vierteljahr die ersten 15 DM Kosten selbst deckt. Der Bundesarbeitsminister Blank hat hingegen nun vor wenigen Tagen überraschend angekündigt, daß er in das neue Krankenkassengesetz eine Bestimmung aufnehmen möchte, derzufolge der Kassenpatient künftig für jede ärztliche Leistung 1,50 DM bezahlen soll. Dieser Vorschlag stammt von dem im Bundesarbeitsministerium wirkenden Regierungsdirektor Dr. Hans Schmatz. Er erwarte eine kritische Diskussion in der Öffentlichkeit, versicherte der Minister ferner. – Das war ein gutes Wort, und man sollte den Minister nicht warten lassen.

So verständlich es ist, daß Arbeitsminister Blank der Idee aus eigenem Hause eine tüchtige Starthilfe gibt, so wenig entbindet dies die Sozialpolitiker des Parlaments von der Pflicht, beide Systeme sorgsam gegeneinander abzuwägen. Sie wirken sich nämlich sozialpolitisch sehr verschieden aus. Wir glauben, daß es der Diskussion dienlich ist, wenn wir auf die wichtigsten Unterschiede hinweisen.

Der Griff in die Tasche

Köhrer: Die ersten Krankheitskosten, die in einem Vierteljahr anfallen, sind vom Versicherten bis zur Höhe von 15 DM selbst zu begleichen, ehe er seinen Krankenschein erhält.

Schmatz: Der Krankenschein wird wie bisher sofort ausgegeben. Der Versicherte hat jedoch für jede einzelne ärztliche Leistung je nach Einkommen und Familienstand 0,75 bis 1,50 DM unmittelbar an den Arzt zu zahlen. Er wird außerdem maßvoll an Krankenhaus- und Arzneikosten beteiligt Diese Kostenbeteiligung dauert sechs Wochen an.