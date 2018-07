Von Wolfgang Altendorf

Der Frühling erfreut sich bei unseren Lyrikern bekanntermaßen einer besonderen Wertschätzung. Der Beginn löst wie mit einem Zauberschlag eine Flut lyrischer Ergüsse aus. Man kann sich kaum des Eindrucks erwehren: Das Blühen und Knospen in der Natur ruft den höchsten Ton auf der Harfe der Poesie hervor. Ja, der unbefangene und naive Leser erwartet diese vermeintliche Erscheinung geradezu von seinem verehrten Dichter.

Die Volksmeinung hegt die felsenfeste Überzeugung, daß nur hier die Quelle wahrer Dichtkunst zu suchen und mit einiger Geduld auch zu finden sei. Das Genie – so beeilt sich auch die Filmkunst es darzustellen – verläßt beim Blühen, sagen wir, der Schneeglöckchen seine Dachkammer, begibt sich ins Freie und kehrt nach geraumer Zeit angefüllt mit den herrlichsten Versen wieder zurück.

Stimmt das wirklich? Lassen Sie mich beweisen, daß es nicht stimmen kann. Ich bin zudem der Auffassung, daß der Frühling in der Lyrik auf geradezu unziemliche Weise überschätzt wird. Behalten wir dabei das Datum, den Frühlingsanfang gemäß Kalendarium, im Auge. Wie steht es damit? Was ist die Realität? Bestehen überhaupt irgendwelche Beziehungen zwischen dem „Frühlingsanfang“ und dem wirklichen Anfangen des Frühlings?

Erinnern wir uns doch, jetzt unbeeinflußt von allen lyrischen Ergüssen, an die verschiedenen Frühlinge unseres Lebens! Entweder – und dies ist ein geschätzter Glücksfall für alle diejenigen, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben – entweder tritt der Frühling überraschend schon im Februar ein, um einer erneuten, meist verderblichen Macht des Winters im März und April zu weichen. Oder aber, wie das weit häufiger der Fall ist, er tritt so, wie er aus Anlaß des einundzwanzigsten März besungen wird, überhaupt nicht ein.

Der Frühling macht sich beim Menschen in erster Linie durch die als unbequem empfundene und deshalb kaum lyrische Frühjahrsmüdigkeit bemerkbar. Ganz zu schweigen von den gefährlichen Erkältungskrankheiten, die die trügerische und wechselhafte Witterung zusammen mit einer unzweckmäßigen, weil optimistischen Bekleidung verursacht. Gewiß, es gibt Tage, wo „Die Vöglein jubilieren und „Die ersten Falter von Dolde zu Dolde taumeln“.

Aber sind sie in ihrer Seltenheit ein Charakteristikum des Begriffes „Frühling“, wie wir ihn von unserer Erfahrung her kennen? Lassen wir den Februar, der als „Hornung“ unzweifelhaft dem Winter zuzurechnen ist, ganz aus dem Spiel. Wie steht es mit dem März? Die Schneeglöckchen – gewiß! Die Knospen – ich will es nicht bestreiten. Wie aber stellt sich uns die Erde dar, der Boden, auf dem wir stehen, der Weg, den wir benutzen müssen, das Pflaster, das angelegt wurde, unserer Bequemlichkeit zu dienen?