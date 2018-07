Inhalt Seite 1 — Der Gesetzgeber schreitet jetzt mutig zur Tat! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nitrit in der Wurst in Süd und Nord, Export von Nitrit an dänische Metzger, Sulfit im Hackfleisch, Butterskandale und Weinpanscherei – solche häßlichen Nachrichten haben in der jüngsten Zeit die Öffentlichkeit mit Recht erregt. Die Verbraucher rufen mit Vehemenz den Staat zu Hilfe. Sie fordern Verbote, Verschärfung der gesetzlichen Bestimmungen, auch da, wo es sich in der Hauptsache darum handelt, für ständige ausreichende Kontrollen zu sorgen. In dieser Atmosphäre, die eine ruhige Beurteilung und sachlich richtige Entscheidung schwer macht, wird – bald nach der Osterpause – der Bundestag mit seinen Beratungen über notwendige Änderungen zum Lebensmittelrecht beginnen.

Vorab sei klargestellt: die Skandale der letzten Wochen haben ihren Grund nicht in Lücken des Gesetzes, sondern in einem – unverständlichen – langandauernden Versagen der Lebensmittelkontrolle durch die Verwaltung. Nitritzusatz außerhalb des genau definierten Pökelsalzes ist seit vielen Jahren verboten.

Die beabsichtigte Änderung des Lebensmittelgesetzes hat mit den jüngsten Vorgängen nichts zu tun. Die Notwendigkeit, das aus dem Jahre 1927 stammende und 1936 überarbeitete Gesetz zu modernisieren, ist durch andere Umstände bedingt. Die Konservierung von Lebensmitteln hat große Bedeutung gewonnen. Durch sie wird Raum und Zeit für leichtverderbliche Lebensmittel überwunden und dem Erzeuger und dem Handel die Bewältigung der Erntespitzen erleichtert. Auch die Verbraucher profitieren davon; sie sparen Zeit und Mühe bei der Zubereitung von Speisen; ihr Wunsch, jederzeit eine möglichst große Auswahl zu haben, wird erfüllt. Und da die Verbraucher auch wünschen, daß die Lebensmittel möglichst ganz frisch aussehen, sich „schön“ präsentieren, greifen die Hersteller in immer größerem Umfang zu dem Zusatz von Stoffen, die „schönfärben“ oder ein Nachlassen der frischen ursprünglichen Farbe verhindern.

So gaben die Verbraucher selbst manchen Anlaß zur Verwendung neuartiger konservierender und färbender Mittel. Aber leider haben die Fortschritte der Wissenschaft erwiesen, daß einige dieser Mittel – auch alte Hausmittel – gesundheitsschädlich sind. Damit wurde die Frage aufgeworfen, ob unter den noch nicht geprüften sich nicht auch Stoffe befinden, die für unser Wohlbefinden nicht unbedenklich . sind. Schließlich ist das Lebensmittelrecht im Laufe der Zeit außerordentlich zersplittert worden und leidet bei unterschiedlichen Zuständigkeiten unter einer unterschiedlichen Anwendung. Eine Reform, die all dies berücksichtigt, braucht viel Zeit... Die Regelung derVerwendung„fremder Stoffe“ ist aber mittlerweile so dringlich geworden, daß sie als „kleine Reform“ vorgezogen werden muß.

Der Gesetzgeber steht hierbei vor der Frage, ob er Zusätze fremder Stoffe und Behandlungsmethoden aller Art grundsätzlich gestatten – und nur dort und dann mit Verboten eingreifen soll, wenn sich ihre Gesundheitsschädlichkeit erwiesen hat – oder ob er alles verbieten soll, soweit es nicht als unschädlich erwiesen ist. Mißbrauch- oder Verbotsgrundsatz, das ist die Frage. Die – nicht zahlreichen – Befürworter des Mißbrauchsprinzips meinen, durch die Zusätze und Behandlungsverfahren würden die Lebensmittel ja nicht direkt „vergiftet“. Man solle den Konsumenten doch essen lassen, was er mag, solange nicht bestimmte und ursächliche Schäden nachgewiesen sind. Diesem Ruf nach „Freiheit“ steht entgegen, daß es sich für den Staat keineswegs darum handeln kann, die Menschen nur vor sofort eintretenden Schädigungen zu bewahren, sondern auch vor solchen, die erst nach längerer Zeit, vielleicht erst in der nächsten Generation, eintreten könnten. Natürlich muß der Staat hierbei vor der Küche des privaten Haushalts haltmachen. Denn er kann weder der Hausfrau Art und Weise ihrer Speisenzubereitung vorschreiben noch die Kochtöpfe kontrollieren. Aber ein „Grundschutz“ für den privaten Haushalt wird dadurch geschaffen, daß die gekauften Grundnahrungsmittel (wie z. B. Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, Milch und Milchprodukte) von allen Fremdstoffen freigehalten werden.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist auf diesem Verbotsprinzip aufgebaut. Die erlaubten, d. h. unschädlichen Zusatzstoffe und Bearbeitungsverfahren, werden in „Positivlisten“ aufgeführt. Diese Listen werden nicht in das Gesetz eingebaut, sondern als Verordnungen erlassen, damit sie leichter als über den schwerfälligen Gesetzgebungsweg geändert und nach der Entwicklung von Wissenschaft und Technik erweitert werden können. Bei der Auswahl der erlaubten Zusatzstoffe wird übrigens nicht nur nach der Unschädlichkeit gefragt, sondern auch erwogen, ob der mit dem Erlaubten beabsichtigte Zweck „notwendig“ erscheint.

Der Übergang von der bisherigen zur künftigen Regelung bedeutet natürlich für die Ernährungsindustrie (und auch für dieVerbraucher) eine gewisse Umstellung. Damit man diese Wirkungen besonders nach der wirtschaftlichen Seite hin beurteilen kann, wäre es dringend erwünscht, wenn die Positivlisten während der Beratungen im Bundestag vorlägen. Dies wird nicht ganz möglich sein. Klar ist bisher nur, daß 17 Farbstoffe und fünf Konservierungsmittel erlaubt sein werden. Der eine schwarze Farbstoff, der zugelassen wird, dient nicht nur dazu, dem „deutschen Kaviar“ ein imponierendes Aussehen zu geben, sondern auch die Lakritzen für die Kinder ungefährlich zu färben. Für die Verwendung der erlaubten Stoffe wird übrigens auch vorgeschrieben, welche Waren überhaupt gefärbt und welche Dosis Konservierungsmittel (höchstens) bei den verschiedenen Waren verwendet werden darf.