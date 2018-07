Inhalt Seite 1 — Der Leser iragt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die umstrittene Siemensrechnung

Seit über zehn Jahren lese ich mit größtem Vergnügen die ZEIT. Neben allen anderen wertvollen Anregungen interessiert mich auch sehr der gute wirtschaftliche Teil. Seit einiger Zeit helfen Sie nun dem wirtschaftlich Unerfahrenen durch Ihre Aufsätze über Börsenfragen, Geldanlagen usw.

DIE ZEIT vom 13. März bringt nun einen Aufsatz, der in Frage stellt, ob Dr. v. Siemens richtig gerechnet habe. Die Entgegnung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz will mir nicht recht einleuchten. Der Bezugsrechtabschlag gleicht doch eigentlich nur jenen kursmäßigen Gewinn aus, der jedesmal dann erfolgt, wenn die Ausgabe junger Aktien angekündigt wird.

Es wäre schön, wenn Sie zu diesem Artikel einmal Stellung nehmen würden, der ja auch ganz im Gegensatz steht zu jener Berechnung, die Sie vor einiger Zeit über die Verdoppelung des Anschaffungswertes einer Aktie der Deutschen Bank machten, wenn man sie lange genug behalten und alle Bezugsrechte bzw. Dividenden mit einbezogen hat.

Dr. W. H. Sch.-H, Lübeck

Antwort; In dem Streit, ob ein Bezugsrecht einem Ertrag gleichzusetzen ist, wird man die praktische und die theoretische Seite auseinanderhalten müssen. In der von uns abgedruckten Entgegnung auf die Ausführungen von Dr. von Siemens nimmt die Schutzvereinigung den streng theoretischen Standpunkt ein, der besagt, daß jede Kapitalerhöhung zu niedrigen Ausgabekursen für die jungen Aktien dann eine Verwässerung des Aktienbesitzes darstellt, wenn der Aktionär nicht von seinem Bezugsrecht Gebrauch macht, sondern es veräußert. Der Gegenwert, den er für sein Bezugsrecht erhält, ist der Preis für die Verwässerung (er ist auch steuerfrei). Ein Gewinn ist also nicht erstanden, im Gegenteil, der Aktionär, der nicht „bezogen“ hat, läuft Gefahr, daß die Gesellschaft, die ja für die Verzinsung ihres Grundkapitals nach der Kapitalerhöhung einen größeren Betrag aufzuwenden hat, bei gleichbleibenden Gewinnen die Dividende senken muß. Das ist die eine Seite ...

In der Praxis sah es bislang jedoch anders aus. Das gibt die Schutzvereinigung auch in ihrem Artikel zu. Aber das hat seinen Grund in der Wirtschaftsentwicklung und in der Kapitalmarktsituation. Die durch eine Kapitalerhöhung „zu günstigen Bedingungen“ zweifellos eintretende Verwässerung des Grundkapitals konnte bislang mühelos durch die steigenden Gewinne, die ja nur zum Teil ausgeschüttet wurden, ausgeglichen werden. Hinzu kam, daß die Gesellschaften in der Lage waren, auch auf das erhöhte Kapital den bis zum Zeitpunkt der .Kapitalerhöhung gezahlten Dividendensatz beizubehalten, meistens ihn sogar noch zu steigern. Der junge Aktien beziehende Aktionär erhielt also für sein neu eingezahltes Geld eine unverhältnismäßig hohe Verzinsung. Praktisch hat sich also ein Bezugsrecht günstig für die Aktionäre ausgewirkt.