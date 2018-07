Oft liest Ulpian in den zeitgenössischen Gazetten, daß ein Bürger vor Gericht „in den Zeugenstand getreten“ sei, um mehr oder weniger Bedeutendes für oder gegen einen Mitmenschen mehr oder weniger wahrheitsgetreu auszusagen. Ulpian hat sich in den Gerichtssälen umgesehen. Er fand dort manchen, der vor Gericht in manches hineintrat. Nie aber sah er einen in den Zeugenstand treten. Obwohl er zahllosen Gerichtsberichten die Existenz eines solchen Möbels entnehmen mußte, fand er unter dem bescheidenen Inventar der Gerechtigkeit niemals einen Stand fürs Zeugen.

Lange hat Ulpian gegrübelt, bis er die mutmaßliche Lösung fand: Der Zeugenstand gehört zu den nützlichen Gegenständen, die über den großen Teich von Amerika zu uns geschwommen sind, wie Musikbox und Seifenkiste. Gerichtsreporter, denen aus überseeischen Prozeßberichten die bewegte Schilderung in Erinnerung ist, wie Mister X. die witness box betritt, fühlen ihre Einbildungskraft beflügelt. Und so muß Zeuge Meyer dramatisch in den ideal gedachten Zeugenstand hineintreten.

Ulpian