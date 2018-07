Der „Sprecher“ der Deutschen Bank AG, Hermann J. Abs, entledigte sich der Aufgabe, zum ersten Male wieder eine Gesamtbilanz der Deutschen Bank vor der Presse zu erläutern und die Beibehaltung der Standarddividende von 12 v. H. zu begründen, in der bei ihm üblichen souveränen Art. Dabei war das keine ganz leichte Aufgabe, wenn man nicht einfach konjunkturelle Erwägungen ins Spiel bringen wollte, mit denen sich heute vieles belegen läßt. Aber gerade das vermied Abs sorgfältig, mit gutem Grund natürlich, denn wenn die führende deutsche Bank ihre Dividendenentscheidung mit dem heute so gern zitierten Konjunkturpessimismus in Verbindung gebracht hätte, dann wäre das von kaum abzusehenden Folgen gewesen. Deshalb wird auch im Geschäftsbericht ausdrücklich konstatiert, „daß es bisher nicht den Anschein hat, als würden Faktoren, die in anderen Ländern zu rückläufigen Bewegungen geführt haben, entscheidenden Einfluß auf das künftige Geschehen in unserem Lande gewinnen“.

Abs mußte darum seine Dividendenbegründung allein auf die Ertragslage abstellen, die zweifellos im vergangenen Jahre einige Schönheitsfehler hatte. Den erhöhten Aufwendungen für Gehälter und Handlungsunkosten standen keine vermehrten Erträge im Kreditgeschäft und insbesondere auf dem Zins- und Diskontkonto gegenüber, obwohl der Geschäftsumfang – das zeigt die gestiegene Bilanzsumme – noch etwas zugenommen hat. Tatsächlich hat bei allen deutschen Banken die Zinsspanne im vergangenen Jahr abgenommen. Der Drang der Kundschaft nach höheren Zinsen brachte eine beachtliche Zunahme der Termin- und Spareinlagen, die einen gestiegenen Zinsaufwand erforderte. Allein die Verzinsung der Festgelder erforderte bei der Deutschen Bank in 1957 etwa 30 Mill. DM mehr als im Vorjahr. Hinzu kommt, daß ein höherer Betrag als früher zinslos bei der Notenbank (Mindestreservenerhöhungen!) unterhalten werden mußte. Weiter ist zu beachten, daß die Zinssätze für Einlagen langsamer sanken, als der Diskont. Heute noch, sagte Abs, liegt der Zinsdurchschnitt noch um rund ein Prozent über dem Diskont.

Nun ist es natürlich nicht so, daß die Deutsche Bank im vergangenen Jahre schlecht verdient hat. Man könnte zwar auf einen solchen Gedanken kommen, wenn man sich den Posten Steuern auf der Aufwandseite der Gewinn- und Verlustrechnung ansieht, der von 99,7 auf 94,6 Mill. DM abgenommen hat. Dieses Minus ist allein die Folge einer Sonderbelastung, die dadurch entstanden ist, daß Stillhalteschulden, die noch auf dem Mantel der alten Deutschen Bank in Berlin lagen, Torzeitig zurückgezahlt worden sind. Das ist für den Ruf der Bank ein ebenso kluger Schritt wie er für die ausländischen Gläubiger erfreulich ist, denn sonst hätten sie auf ihr Geld bis nach der Wiedervereinigung warten müssen. Und das Geschäftsjahr 1957 konnte eine solche Großzügigkeit ohne weiteres vertragen. Ohne diese Sonderbelastung, so erklärte Abs, hätte der Steueraufwand etwas über der Vorjahreshöhe gelegen. Demnach bleibt festzustellen, daß der steuerpflichtige Gewinn etwa den Vorjahresbetrag erreichen muß – und das bei einer um knapp 10 v. H. gestiegenen Bilanzsumme.

Das rechnerische Minus, das im Kreditgeschäft entstand, muß 1957 durch die Erträge aus dem Effekten- und Emissionsgeschäft überkompensiert worden sein, die im Berichtsjahr ein beachtliches Ausmaß angenommen haben, wenn man sich die lange Liste der Konsortialgeschäfte ansieht. Nach altüberlieferten Grundsätzen bewertet eine Bank jedoch die beiden Geldquellen unterschiedlich. Nach ungeschriebenen Gesetzen sollen die Überschüsse aus dem Kreditgeschäft sowohl die gesamten Unkosten als auch den für die Dividende erforderlichen Betrag decken. Alle anderen Erträge dienen üblicherweise der „inneren Stärkung“. Und gerade das ließ sich bei der Deutschen Bank nicht ganz erreichen. Zur Kostendeckung mußten mehr als früher auch Effektenprovisionen herangezogen werden. So sagt jedenfalls die Gewinn- und Verlustrechnung aus, und so war auch der Tenor von Hermann J. Abs.

Daß allerdings die Deutsche Bank alle Möglichkeiten der inneren Festigung ausgeschöpft hat, dürfte sicher sein. Abs machte kein Hehl daraus, daß die Bank die steuerlichen Sammelwertberichtigungen als nicht ausreichend ansieht. Er betonte jedoch andererseits, daß es in 1957 nicht möglich gewesen sei, den stillen Reserven den gleichen Betrag wie im Vorjahr zuzuführen. Dabei handelt es sich offensichtlich um ein Minus von 5 Mill. DM, also um denselben Betrag, um die die Rücklagen in 1957 über das Vorjahresmaß hinaus angereichert werden.

Die Rücklagenpolitik spielt im Leben einer Bank natürlich eine der wesentlichsten Rollen. Die stillen wohl mehr noch als die ausgewiesenen, die von der Bank im „Ernstfall“ wegen der gefährlichen Optik kaum angegriffen werden können. Dennoch entsteht natürlich die Frage, warum in einem Jahr, das die bereits erwähnten Schönheitsfehler in der Ertragsrechnung hat, in dem die Steuern rückläufig sind und in dem vorzeitige Schuldentilgungen vorgenommen wurden, die Reserven besonders stark aufgestockt werden sollen. Würde bei einer bescheideneren Reservenzuführung nicht doch die Ausschüttung eines Bonus möglich sein? Um einer solchen Frage vorzubeugen, gab Abs zu bedenken, daß die Rücklagenerhöhung in Verbindung mit der Kapitalerhöhung gesehen werden soll. Ein höheres Grundkapital, das zu einem Vorzugskurs von 100 v. H. für die jungen Aktien aufgestockt wird, erfordert nach der Ansicht von Abs auch entsprechend höhere Rücklagen. Das ist sicherlich nur ein Gesichtspunkt; viel wesentlicher scheint jedoch das Verhältnis des Eigenkapitals zu den Einlagen oder zur Bilanzsumme zu sein, das dringend einer Verbesserung bedarf. Allein durch die Kapitalerhöhung wird eine selbst den heute bescheidener gewordenen Vorstellungen gerecht werdende Relation noch nicht erreicht. Nach der Rücklagen- und Kapitalerhöhung werden die haftenden Eigenmittel der Bank 430 Mill. DM betragen, das sind etwas mehr als 5 v. H. der Bilanzsumme per 31.12.57. Das Ziel der Bank ist es, die Rücklagen auf gleiche Höhe mit dem Grundkapital zu bringen. Steuerlich war es natürlich billiger, jetzt einen ganz kräftigen Schritt auf diesem Wege zu unternehmen, denn in 1958 wird die Rücklagenbildung teurer – vorausgesetzt, die Reform der Körperschaftsteuer tritt noch rückwirkend in Kraft. Im übrigen wird die Neuordnung der Körperschaftsteuer, so kündigte Abs schon jetzt an, zu neuen Überlegungen in der Dividendenpolitik führen.

Der Verzicht auf eine höhere Dividende für 1957 wird verzuckert durch die schon erwähnte Kapitalerhöhung um 50 Mill. DM. Die Tatsache, daß das neue Kapital erst im Frühsommer eingezahlt zu werden braucht, bedeutet insofern ein Geschenk an die Aktionäre, als sie die halbe Jahresdividende für 1958 auf die jungen Aktien kostenlos erhalten, weil die jungen Aktien rückwirkend ab 1.1.58 dividendenberechtigt sind. Das ist zwar „ein Wechsel auf die Zukunft“, doch es besteht kein Zweifel, daß er eingelöst werden wird. Der Pari-Ausgabekurs stellt nach den Worten von Abs ein Entgegenkommen dar. Er unterstrich ausdrücklich, daß niemand das Recht habe, Pari-Kurse zu fordern. Wenn sich niedrige Ausgabekurse in den letzten Jahren bei Aktienemissionen eingebürgert haben, dann ist es seiner Meinung nach nur unter dem Blickwinkel gewisser Korrekturen zu sehen, die an den Umstellungsverhältnissen vorzunehmen waren. Diese Zeit ist jedoch vorüber. International sind Pari-Ausgabekurse keineswegs üblich. Mit gleicher Entschiedenheit machte Abs darauf aufmerksam, daß die Deutsche Bank nicht daran denke, ihre beachtlichen Rücklagen eines Tages in Gratisaktien zu verwandeln, K.W.