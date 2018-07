Die Carl-Bertelsmann-Stiftung beschreitet neue Wege der Förderung

Von Fritz Westphal

Man wird sich der Zeit erinnern, da es für einen jungen, unbekannten Schriftsteller schwer war, auf den Markt und unter die Leute zu kommen – es sei denn, es handelte sich um sozusagen fix und fertige Talente. Solche Erstlinge waren damals ebenso selten wie heute.

Den westdeutschen Verlegern kann gegenwärtig niemand den Vorwurf machen, sie kümmerten sich nicht genug um die jungen Autoren. Sie kümmern sich in einigen Fällen vielleicht schon zu sehr, was dann nicht selten fortdauernde Enttäuschungen auf der einen, der Seite der Leserschaft, und unberechtigten Hochmut auf der anderen, der Seite der jungen Dichter, zur Folge haben kann.

Eine unverhältnismäßig große Zahl junger Autoren lebt heute vom Schreiben. Auch das war früher in solchem Umfange nicht möglich. Es ist ein Risiko, vor allem für das neue Buch, auf das wir warten. Mancher unserer Jungen ist zwangsläufig überall ein bißchen dabei, beim Funk, beim Film, beim Fernsehen, bei der Presse. Nur nicht bei seinem Buch.

Wie wäre das zu ändern? Der C. Bertelsmann Verlag in Gütersloh hat schon 1954 mit einer großzügig angelegten Stiftung einen ersten Versuch gemacht: 50 000 DM wurden jährlich ausgeschüttet, um einer Reihe junger Autoren mit einem Stipendium von monatlich 400 DM für ein Jahr, ohne jede Verpflichtung dem Verlag gegenüber, die Möglichkeit zu geben, in Ruhe an einem Buch zu arbeiten, an einer Erzählung, einem Roman, einer Novelle. Von einer Jury, der außer einem Mitarbeiter des Verlags Gerd Gaiser, Karl Ude und Wilhelm Westecker angehören, erhielten in den Jahren 1954/55 und 1955/56 je zehn Autoren ein Stipendium, darunter H. Piontek, H. Lipinski-Gottersdorf, A. A. Scholl, L. Sievers, um ein paar zu nennen.

Da man aber 1956 von 350 Bewerbern (!) nur drei als förderungswürdig erkannte, entschloß sich der Verlag zunächst zu einer anderen Förderung: Es wurde eine Buchreihe geschaffen, die sich „Opus I“ nennt. Sie erinnert äußerlich ein wenig an frühere Bertelsmann-Feldpostausgaben und ist dafür bestimmt, in kleiner Auflage Erstveröffentlichungen möglichst erster, allenfalls zweiter Arbeiten junger Autoren (Altersgrenze 40 Jahre) bekannt zu machen. Die Bücher, die abgeschlossene Erzählungen im Umfang von 6 bis 10 Bogen bringen, kosten im Handel nur 2, –DM. Der Autor erhält ein ansehnliches Honorar, das nach regulärem Ladenpreis und regulärer Auflage berechnet wird. Er kann sein Buch weiterhin als Manuskript betrachten und irgendeinem Verlag anbieten. Bisher liegen drei Bände vor, die in der Presse bereits ein recht lebhaftes Für und Wider auslösten: