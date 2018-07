Inhalt Seite 1 — Porträt einer Schutzgöttin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Siegfried Lenz

Die Schutzgöttin der Stadt ist eine reife Frau. Früh schon hatte man sie gerufen, hatte sie gebeten, ihre erfahrene Hand über der Gründung zu halten, und die Schutzgöttin kam: Hammonia ergriff Besitz von der Stadt an der Elbe, segelte mit weißer Haube durch ihr Reich, schellfischäugig, duftend nach Gewürzen, eine gesunde Endvierzigerin, die auch als Göttin nur Bürgerin unter Bürgern war.

Sie hielt nichts von Nektar, sie trank Tee mit Rum, aß Aalsuppe, Fleisch vom Stör, sie schritt mit den Bürgern zur Börse, schritt mit ihnen zur Wahl des weisen Senats: Hammonia, eine reife Frau, eine bürgerliche Göttin. Keine andere Göttin wäre am Platz gewesen in dieser Stadt, keine hätte erreicht, was sie erreichte: wenn Hammonia nicht gewesen wäre, hätten verschuldete Könige die Stadt erobert, es hätte Sklaven gegeben, Untertanen, geadelte Beamte – Hammonia achtete, daß dies nicht geschah.

Hammonia, die reife Schutzgöttin der Stadt, wachte darüber, sorgte von Anfang an, daß ihre Stadt von jedem unrentablen Aufruhr verschont blieb, von Tumulten des Gefühls, Tumulten des Geistes, jeder Zwist war ihr zuwider, störte die Stille der Stadt, ihre silberne Seele, und die behäbige Göttin segelte mit weißer, gesteifter Leinenhaube durch ihr Reich, mäßigte und dämpfte, ließ Leidenschaft versiegen, ächtete Temperamente:

Sie schuf sich Mitbürger nach ihrem Ebenbild, erzog sie zu korrektem Handelssinn, zu nobler Trägheit und Genügsamkeit. Alles war maßvoll, erträglich in ihrer Stadt: erträglich war die Verworfenheit der ersten Einwohner, erträglich war die Kühnheit der Kapitäne, die den Reichtum sicher den Strom hinaufbrachten, die Brutalität einheimischer Piraten war erträglich, die Weisheit des Senats, der Ruhm der eigenen Admirale, und auch die Liebe der Frauen war erträglich.

Nichts in Hammonias Reich, nichts außer dem Regen und den Bankguthaben, überstieg das erträgliche Maß; nicht die Zahl der Gelehrten und Künstler, die die Stadt hervorbrachte, nicht politische Leidenschaft, und auch die Verbrechen nicht, die unter Hammonias Anwesenheit etwas erschreckend Solides hatten. Die reife Schutzgöttin wachte darüber, argwöhnisch und behäbig, sie sah in den Handelskontoren nach dem Rechten, in den sauberen Wohnungen der Bürger, sie stand am Kai, wenn die Schiffe entladen wurden, sie nahm teil an den Sitzungen des weisen Senats und an den sachlichen Vergnügen der Bürger – Hammonia entging nichts.

Sollte ihr nie etwas entgehen? Die Bürger fühlten sich wohl unter ihr, und sie fühlte sich wohl unter Bürgern, doch war auf alle Verlaß? Gewiß, Hammonia hatte wenig Grund, den Erfolgen ihrer Erziehung zu mißtrauen: man war an Regen gewöhnt, an lautlos arbeitendes Kapital, man war auch gewöhnt an elegante Langeweile und daran, nie über den Zinseszins hinauszujagen, – auf solche Gewöhnung sollte Verlaß sein.