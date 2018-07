hst., Köln

Ich hätte mein Liederbuch mitnehmen sollen. Aber ich weiß gar nicht, wo das jetzt liegt, und ich singe schon lange nicht mehr – was vielleicht ein Fehler ist. Außerdem: Was will man mit einem Liederbuch in einem Gefängnis... Ich habe auch einen Widerwillen gegen Gefängnisse.

*

Vielleicht bin ich zu sensibel. Vielleicht fehlt mir die Routine. Es ist jedenfalls jedesmal gleichermaßen erschreckend für mich, wenn sich der schwere Schlüssel des Gefängnistores knarrend hinter mir im Schloß dreht, wenn ich mich dann vorne und hinten und rechts und links hohen Mauern, starken Gittern und gut verschlossenen Türen gegenüber sehe, wenn man keine fünfzig Schritte – meistens sind es noch weniger – alleine tun kann. Denn nur der Mann mit der Uniform – er geht stumm voraus – hat jenes große Schlüsselbund, das gewisse – nicht sehr reichliche – Bewegungsmöglichkeiten verschafft.

Aber Bewegungsfreiheit ist ja auch nicht der Sinn dieser Stätte. Nicht geben soll man dort, sondern sitzen. Und man sitzt hinter eisernen Türen, Gittern und Mattglasscheiben in einer trüben Zelle von zwei mal drei Metern, wie es das Gesetz befiehlt. Im Namen des Volkes...

*

In diesem Milieu passierte es mir dieser Tage, daß mir viel- und mehrstimmig das „Jeden Morgen geht die Sonne auf“ entgegenklang. Ich war schockiert. Ich bin zwar einiges gewohnt an Dissonanzen. Daß aber in dieser tristen Umgebung junge Menschen ausgerechnet die Schönheit von Gottes freier Welt besangen, das war mir doch zuviel. Denn die da lauschend in Anstaltskleidung als Publikum saßen, hatten sich sicher – zumal sie über viel Zeit zum Nachdenken verfügen – ihre eigenen Gedanken über die „schöne freie Gotteswelt“ gemacht.