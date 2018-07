Die HV der Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft vom 25. November 1957 billigte unter Widerspruch des „Kleinaktionärs“ Nold die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Hannover. Dieser Beschluß ist, da eine Anfechtungsklage innerhalb der gesetzlichen Frist von Nold nicht erhoben wurde, rechtskräftig geworden. Die Vorbereitungen für den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes der Magdeburger Versicherungsgruppe in Hannover sind so weit gediehen, daß mit der Übersiedlung der Gesellschaft um die Wende 1958/59 gerechnet werden kann. Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaften der Magdeburger Gruppe war auch im Jahre 1957 weiter nach oben gerichtet. Die Gesamtprämieneinnahmen der Gruppe belaufen sich zur Zeit auf fast 110 Mill. DM. Der Schadenverlauf bei der Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft hat sich bis auf das HUK-Geschäft, das insbesondere wegen der weiteren erheblichen Schadensteigerungen im Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Geschäft wiederum wenig befriedigend verlief, besonders in der Feuerversicherung gegenüber dem Schadenverlauf des sehr ungünstigen Vorjahres weiterhin normalisiert. Auf der anderen Seite ist nach den durchgeführten Buch- und Betriebsprüfungen mit Steuernachzahlungen zu rechnen.

Von der Westfalenbank AG, Bochum, wird der Hauptversammlung am 25. April vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 1957 unverändert 12 v. H. Dividende zu verteilen. Außerdem soll die HV über die Erhöhung des Grundkapitals um 5 Mill. DM auf 20 Mill. DM Beschluß fassen. Die neuen Aktien werden zum Kurs von 100 ausgegeben und sind ab 1. Januar 1958 dividendenberechtigt.