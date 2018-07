Inhalt Seite 1 — Vorerst nur „kleine Mittel“ gegen die Recession Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von E. R. Singer, New York

Drastische oder milde Maßnahme zur Bekämpfung der Recession? – das ist die Frage, die zur Zeit in den USA die Öffentlichkeit vor allem anderen beschäftigt. Es scheint neuerdings so, daß die offizielle Auffassung, wonach man keinesfalls überstürzt handeln dürfe, sich wieder stärker durchsetzt, nachdem es zeitweilig so ausgesehen hatte, als ob die populären Parolen zum Zuge kommen würden, wonach – zusätzlich zu den Krediterleichterungen – auch noch Notstandsarbeiten großen Stils in Gang gebracht und erhebliche Steuersenkungen vorgenommen werden sollten. In dieser Meinung mögen die Männer der Administration durch das Urteil bestärkt worden sein, das Minister Erhard bei seinen Besuchen in Washington und New York über die Möglichkeiten einer Selbstheilung der Konjunktur abgegeben hat. Es darf ja auch nicht vergessen werden, daß die Recession keineswegs „aus heiterem Himmel“ gekommen ist, daß sie also nicht durch eine plötzliche Wendung der Geschäftsleute zum Konjunkturdefaitismus ausgelöst wurde, sondern vielmehr durch eine von der Administration gebilligte und vom Federal Reserve System betriebene Anti-Inflationspolitik. Diese war notwendig geworden, um den fortdauernden Preissteigerungen endlich Einhalt zu gebieten. Aber die restriktive Kreditpolitik war nicht nur durch konjunkturpolitische Motive bedingt, wie aus einem Passus des hier folgenden Artikels unseres New Yorker Korrespondenten ersichtlich ist. Eine nicht unwesentliche Rolle spielte dabei auch die Befürchtung, daß es – falls man die Dinge hätte treiben lassen – unweigerlich zu einem „großen Krach“ hätte kommen müssen.

New York, Anfang April

Die „neue“ Recession von 1957/58 ist in ihren Auswirkungen nun doch erheblich gravierender als ihre beiden Vorgängerinnen von 1948/49 und 1953/54. Damals war das Produktionsvolumen jeweils „nur“ um etwa 10 v. H. zurückgegangen, während es heute schon um etwa 12 v. H. unter dem Höchststände der vorangegangenen Konjunkturperiode liegt. Aus Washington hört man, daß der rückläufige Trend sich zur Zeit noch weiter fortsetzt. Er könnte sehr wohl noch einige Monate andauern – was bedeuten würde, daß auch die Arbeitslosigkeit noch zunimmt. Um Mitte Februar waren 5,18 Millionen arbeitslos, und dazu kamen noch 1,3 Millionen Kurzarbeiter. Mittlerweile mag die Zahl der Arbeitslosen auf 5,5 Millionen gestiegen sein. Trotz alledem heißt es immer wieder, daß es zu einer Depression nicht kommen wird, und daß man einen wenn auch nur geringen (saisonalen) Rückgang der Arbeitslosigkeit für April erwarten könne.

Je länger die Recession andauert, um so heftiger wird die Kritik an der Administration und am Parlament,, weil sie – nach Ansicht allzu vieler – nicht energisch genug an das Wiederankurbeln der Konjunktur herangegangen seien. So hat in der letzten Woche George Meany, der Präsident der Gewerkschaftsorganisation, der Regierung und dem Kongreß vorgeworfen, daß sie untätig geblieben seien, „bis es fast zu spät geworden sei“.

Nun, Vorwürfe sind billig – und sie hätten wahrscheinlich mit größerem Recht gemacht werden können, wenn die Regierung sofort all die Mainahmen durchgeführt hätte, die ihr von den verschiedensten Seiten im Laufe der letzten Monate anempfohlen worden sind. Nämlich: eine weitgehende Steuersenkung, die Vergabe höherer Rüstungsaufträge und ein „großzügiges“ Programm für die Arbeitsbeschaffung. Die Zurückhaltung, die insoweit gewahrt worden ist, beruht offensichtlich auf Bedenken wegen der inflatorischen Auswirkungen solcher Maßnahmen, die um so berechtigter erscheinen, als inflatorische Tendenzen ja auch heute noch, trotz der immer schärfer werdenden Recession, in der amerikanischen Wirtschaft vorhanden sind.

Dreimal haben die Federal Reserve Banken im Laufe der letzten Monate durch Senkung ihres Diskontsatzes auf eine Herabsetzung des Zinsniveaus hingewirkt. Im November wurde der Satz von 3,5 auf 3 v. H. herabgesetzt, im Januar ging er weiter auf 2,75 hinunter, und vergangenen Monat ist er auf 2,25 v. H. festgesetzt worden. Die Januar-Senkung war allerdings nur von elf der zwölf Reserve-Banken durchgeführt worden, die Federal Reserve Bank von San Franzisko war bei dem Satz von 3 v. H. verblieben. Sie ist erst in diesen Tagen auf 2,25 v. H. gegangen. Zur Begründung ihrer Haltung im Januar war erklärt worden, daß der inflatorische Druck in ihrem Bezirk noch zu stark sei, als daß man Maßnahmen riskieren konnte, die sich in einer Kreditverbilligung ausgewirkt hätten. Inzwischen ist es allerdings auch an der Westküste zu Preissenkungen gekommen. So hat sich auch. San Franzisko jetzt der Senkung auf 2,25 v. H. angeschlossen – aber offensichtlich nicht ohne Bedenken und mit dem Hinweis darauf, daß die Lebenshaltungskosten im Westen immer noch steigen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank bemerkte gleichzeitig, daß die Bekämpfung der Inflation auf lange hinaus das schwierigste Finanzproblem des Landes bliebe, was man erst richtig spüren werde, wenn die Recession als überwunden gelten könne. Mr. Hayes, der Präsident der Federal Reserve Bank von New York, erklärte im Jahresbericht der Bank für 1957, es wäre – ohne die Kreditrestriktionen der Federal Reserve – in der vergangenen Konjunkturperiode sicherlich zu einer solchen starken Kreditausweitung gekommen, daß an Stelle einer „gesunden Expansion“ der Wirtschaft eine spekulative Inflation hätte eintreten müssen, die geradezu eine „Explosionsgefahr“ mit sich gebracht haben würde ...