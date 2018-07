... daß die Verkehrswacht des Landkreises Braunschweig an den Landstraßen Hinweisschilder aufzustellen begonnen hat mit der Inschrift: „Fußgänger gehen links.“ Die Schilder werden von den Bußgeldern der Verkehrssünder finanziert.

... daß der Frauenarbeitskreis in Lübeck eine „Wegweiser“- Sprechstunde einrichtete, in der jeder unentgeltlich beraten wird, der nicht weiß, wohin er sich mit irgendwelchen Anfragen oder Anfragen wenden soll.

... daß die Restbestände der ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek und die Restaurierungsabteilung des Dahlemer Museums nun endlich nach vielen Provisorien in der früheren Kadettenanstalt am Gardeschützenweg in Berlin-Lichterfelde eine endgültige und ausreichende Unterkunft finden werden.

...daß ein vorbestrafter Roßschlächter in Hannover, der Pferdemett mit Nitrit (Natriumsulfit) aufgefrischt hatte, nicht nur zu drei Monaten Gefängnis und 500 Mark Geldstrafe verurteilt wurde, sondern auch die gerichtliche Auflage erfüllen muß, dieses Urteil auf einem Schild in seinem Schaufenster bekanntzumachen.