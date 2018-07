Herr Zeidler schob gerade das Marmeladenbrötchen in den Mund, als es klingelte. Mit nachdrücklicher Bestimmtheit, am frühen Morgen. Und während seine junge Frau zur Tür ging, erlosch, da sich Ahnungen meldeten, die nüchterne Fröhlichkeit Herrn Zeidlers. Die Ahnungen schlugen ihm mit eisigem Hauch ins Herz, als seine Frau mit etwas abwesendem Gesicht sagte, es wünsche ihn ein Herr zu sprechen. Er ging also, immer noch kauend, zur Flurtür und ließ jemand ins gute Zimmer. Der Besucher verlangte gar nichts weiter, als daß Herr Zeidler ihm auf die Polizei folge. Er verlangte es mit nachdrücklicher Bestimmtheit.

Der Besucher war dunkel angezogen, roch schlecht nach Zigarren, trug den runden Hut wie einen schwierigen Gegenstand in der Hand und hielt Herrn Zeidler ein gelbliches Gesicht mit kleinen, glanzlosen Augen entgegen. Er nahm Platz in der Art eines zu Eile verpflichteten Menschen. Und duldete Zeidlers Wunsch um Beendigung des Frühstücks mit unwirscher Höflichkeit. Zeidler wusch sich schnell in der Küche, von den leeren Blicken seiner Frau begleitet. Er aß das Brot, das sie ihm etwas zitternd reichte. Er machte sich straßenfertig und äußerte nebenbei: „Ruf den und den an, daß ich zur Polizei muß.“ Dabei musterte er sie eindringlich, als wolle er – ihre Gestalt für seine Erinnerung sichern. Mit ganz großen, erschreckten Augen sah Frau Zeidler den entschwindenden Rücken der beiden Männer nach.

Herr Zeidler war Prokurist bei einer Firma, die ihr Bestehen mit ungesetzlichen Machenschaften zu sichern wußte. Es kann nicht direkt behauptet werden, daß Herr Zeidler eingeweiht war. Er war unterrichtet, soweit dies für seine Arbeit nötig schien. Und er ahnte, daß der Tanz über sehr dünnes Eis ging. Doch er ahnte nicht genug, um als mitschuldig bezeichnet zu werden. Darauf baute Herr Zeidler, als er seine Verhaftung zur Kenntnis nahm. Warum er, ein rechtlich gesonnener Mann, bei einer zweifelhaften Firma ausgehalten hat, ist leicht zu sagen: wer heute eine Stellung hat, hält sie fest. Er hält sie besonders fest, wenn er eine behagliche Wohnung, eine nette Frau besitzt. Und überdies: Herr Zeidler entbehrte gewisser romantischer Anwandlungen nicht. Er fand es nicht uninteressant, in der Nähe von vielleicht gefährlichen Hochstaplern zu arbeiten. Das kleine Unbehagen, das ihn dabei gelegentlich ankam, wich letztlich der Würze des Abenteuerlichen.

Die Würze zu bezahlen, wurde Herr Zeidler nunmehr gezwungen. Nach einem mißtrauischen Verhör im Polizeipräsidium durfte er lange, beklemmende Gänge tun. Etwa in das Photostudio des Erkennungsdienstes. Sein Fingerabdruck blieb auf einem Stück Papier gemeinsam mit seiner Unterschrift zurück. Haut um Haut legte Herr Zeidler ab. Sein Selbstbewußtsein gab er hin. Seinen exakten, fast militärischen Gang. Die etwas nervöse, von ihm so geliebte Freiheit seiner Hände. Endlich die Haltung seines Oberkörpers, seines Hauptes (beides den achtungsvollen Blicken der ehemaligen Mitmenschen angepaßt) – das alles tauschte er gegen eine fröstelnde Nacktheit, welche ihm als ein letztes unraubbares Gewand seines inneren Menschen verblieb.

Die Stadien einer Einlieferung ins Untersuchungsgefängnis sind langwierig. Herr Zeidler, der sie durchlief vom Kellerraum des Präsidiums mit Umwegen über Räume, wo er die Bekanntschaft von Einbrechern und Mördern machte, bis zur Zelle und Einzelhaft – Herr Zeidler wußte ihre Bitterkeit einzuschätzen. Auch schien ihm die Nachweisbarkeit seiner Unschuld allmählich fraglich: oft, in den wachen Zellennächten, überfielen ihn graue Vorstellungen von endlosen Zuchthausjahren, Zellenirrsinn und ähnlichen Dingen. Herr Zeidler war jedoch im Grunde seines Herzens eine gleichmütige Natur. Er fing an, sich einzurichten. Und er fing an, man denke, in seiner Internierung kleine Möglichkeiten des Behagens zu finden.

Das, was ihn gelegentlich zu Tränen brachte, waren eigentlich ganz entlegene Gefühle. Etwa die Vorstellung seines leeren Platzes zu Haus oder des Zustandes, dem seine Frau verfallen sein mußte angesichts der auf seinen Namen einlaufenden Post. Das war für ihn eigentlich unerträglicher als die Trennung selbst und die Ungewißheit ihrer Dauer. In dieser Hinsicht ließ sein Wesen einen verschwommenen Trost zu. Er stellte sich intensiv vor, mit welcher erschütternden Neuheit ein endliches Wiedersehen und Wiederfinden ihn überkommen würde. Das Leben gleichsam zum zweitenmal geschenkt. Jeder Spaziergang, jedes Essen, jeder Kuß mußten wie Offenbarungen wirken.

Aber: wie sich die Zeiten betten, so werden wir hingelegt, pflegte Herr Zeidler zu denken, wenn er fluchtartig an seinen vier Wänden entlangtrottete. Wodurch bin ich ins Gefängnis gekommen, dachte er beispielsweise. Hat es mit einer Bestimmung etwas zu tun, oder habe ich mich nur durch den Mangel an schärferer Einsicht, einfach also durch Dummheit, um ein gesichertes, eigentlich gelungenes Dasein gebracht?