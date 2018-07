Präsident Dr. Lubowski von der Deutschen Pfandbriefanstalt – dies ist das große bundeseigene Realkreditinstitut – ist dafür bekannt, daß er sich über den langfristigen Kredit und über die Wohnungswirtschaft seine eigenen Gedanken macht und daß er es dank der Klarheit seiner Argumente und der Kraft seiner Worte auch versteht, sie in die öffentliche Diskussion einfließen zu lassen. Die jährlichen Bilanzbesprechungen der Deutschen Pfandbriefanstalt sind deshalb immer wieder interessant. Wer allerdings diesmal erwartete, Dr. Lubowski werde der Württembergischen Hypothekenbank, die sich vor kurzem für einen 6 1/2prozentigen Pfandbrief eingesetzt hatte, zur Seite treten, sah sich enttäuscht.

Dr. Lubowski zeigte nämlich keineswegs Neigung, nochmals, wie im Jahre 1955, als Spitzenreiter des niedrigen Kapitalzinses hervorzutreten. Er wies darauf hin, daß die Zeiten damals für ein nachhaltiges Absinken des Kapitaldienstes gesprochen hatten und daß deshalb auch das Wagnis eines 5 1/2prozentigen Pfandbriefes eingegangen werden mußte. Diesmal aber kann hiervon, meint Lubowski, nicht die Rede sein. Noch längst stehen nämlich die 7prozentigen Rentenpapiere nicht bei 99 oder gar 100 v. H.; vor allem aber erscheint die gegenwärtige Unterversorgung des Marktes nicht als anhaltend. Große Emissionen, so die der Bahn und der Post, aber auch der Industrie, stehen vor der Tür des Kapitalmarktes. Die Zeit für einen 6 1/2prozentigen Pfandbrief erscheint deshalb noch nicht für gekommen. Man wird vielmehr noch etwas abwarten müssen, um zu sehen, wie sich die Marktverhältnisse wirklich gestalten, wenn die ganze Last der Kapitalnachfrage in Erscheinung tritt. Es hat aber auch keinen Sinn, so wie dies aus Kreisen der Wohnungswirtschaft verschiedentlich angeregt wurde, niedrige Zinsen unter Inkaufnahme eines extremen Disagios – das die öffentliche Hand dann auf dem Wege der Wohnungsbausubventionen ausgleichen müßte – anzubieten. Ein Ausgabekurs von 90 v. H. und weniger, wie es in diesem Zusammenhang befürwortet wurde, kann von dem anlagesuchenden Publikum niemals verstanden werden. Die Rechnung, Disagio, Nominalzins, effektive Verzinsung, ist hierfür viel zu kompliziert. Mißtrauen gegen den Pfandbrief wäre die Folge.

Streit: man nun aber bei der Finanzierung des Wohnungsbaues immer mehr nach echten und marktgerechten Lösungen, so muß man auf der anderen Seite bei der Miete das gleiche wollen. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Das Mietenproblem darf man nicht vertagen, sondern man muß im Rahmen eines Zeitplanes, so meinte Dr. Lubowski, schrittweiselösen. Dafür gibt es viele Übergangsmöglichkeiten. Unter ihnen vor allem auch individuell gewährte Mietzuschüsse, wo echte, marktgerechte Mieten nicht bezahlt werden können. Dort aber, wo ein ausreichendes Einkommen besteht, sollte man den Steuerzahler nicht weiter belasten. Jedenfalls sind individuelle Zuschüsse, die den jeweiligen Einkommensverhältnissen der Mieter angepaßt sind, besser als globale Objektförderungen, an denen alle, unabhängig davon, ob der einzelne viel oder wenig verdient, partizipieren. Deshalb sollte man auch mehr an Umsetzungsaktionen denken mit dem Ziele, billige Sozialwohnungen für weniger zahlungskräftige Bevölkerungskreise freizubekommen. Zumindest sollte man an ein Anheben der Richtsatzmieten bei den bisherigen Sozialwohnungen denken, auf solche Weise ließen sich Mittel bereitstellen, die der Staat notwendig braucht, um das immer noch nicht gelöste Problem der rund 700 000 Notwohnungen, Behelfsheime, Lager – und Baracken Wohnungen zu lösen. W. R.