Es war noch nicht zu spät, als der Tarifkonflikt in der eisenschaffenden Industrie in den ersten Morgenstunden des 9. April ein zwar noch vorläufiges, aber immerhin ein Ende gefunden hatte. Wenige Stunden vor dem für 6 Uhr morgens aufgerufenen Streik mußte die bereits in Aktion getretene zentrale Streikleitung der IG Metall, die sich schon seit Tagen in Essen etabliert, hatte, ihr Dasein beenden. Die umfangreichen technischen und organisatorischen Streikvorbereitungen wurden in allerletzter Minute abgeblasen. 65 000 Stahlarbeiter sollten nach dem vorher verkündeten Streikprogramm den Reigen des Aufstandes eröffnen, um später weitere 45 000 und dann noch den Rest der 180 000 Stahlarbeiter folgen zu lassen.

Nach dem Kompromißvorschlag des nordrheinwestfälischen Arbeitsministers Hemsath, dem schließlich beide Tarifpartner zugestimmt haben, werden jetzt ab 1. Februar 1958 die Tarifecklöhne für Zeitlöhner um 10 Pfennige und für Nichtzeitlöhner um 8 Pfennige erhöht. Dieses Abkommen, das eine Laufdauer bis zum 31. März 1959 haben wird, entspricht einer Lohnerhöhung von 5,3 und 4,3 v. H. Die Zustimmung zu diesem Kompromiß, das mit gleichem Inhalt bereits einmal von der Großen Tarif kommission der IG Metall nahezu einstimmig abgelehnt worden war, ist mit dem rückwirkenden Inkrafttreten per 1. Februar erkauft worden. Daneben wurde dieser Entschluß mit einem weiteren Zugeständnis in der Arbeitszeitfrage versüßt. Entsprechend dem Sodener Abkommen für Metallverarbeitung wird für alle Arbeitnehmer der eisenschaffenden Industrie ab 1. Januar 1959 die wöchentliche Arbeitszeit von 45 auf 44 Stunden – bei vollem Lohnausgleich versteht sich – herabgesetzt werden; dieses Abkommen soll bis zum 30. Juni 1960 gelten.

Um die letzte Form der Einigung ist in Düsseldorf erbittert und hartnäckig gerungen worden. Es ist beim besten Willen nicht zu bestreiten, daß hier die sogenannten „klassischen Verhandlungsmethoden“ restlos versagt haben. Mehr Vollmachten für einen kleineren Kreis von Delegierten auf beiden Seiten hätten vielleicht das Verfahren abgekürzt und unnötige Verschärfungen der Situation vermieden.

Bereits mit der Urabstimmung hatten die Belegschaften der Werke an der Ruhr bewiesen, daß die Begeisterung für einen Lohnstreik im gegenwärtigen Zeitpunkt keinesfalls groß war. Die Satzung, die sich die IG Metall selbst gegeben hat, schreibt vor, daß sich 75 v. H. der organisierten Stimmberechtigten für einen Streik aussprechen müssen. Im Durchschnitt aller abstimmenden Arbeitnehmer wurden zwar 80,79 v. H. erreicht, aber die Abstimmungsergebnisse bei den 23 Unternehmen der eisenschaffenden Industrie waren unterschiedlich. Wenn der westfälische Raum und insbesondere das Dortmunder Gebiet die IG Metall nicht herausgerissen hätte, so wäre sie sogar gezwungen gewesen, einen Mißerfolg zu melden. In Dortmund, Bochum und insbesondere bei der Gießereigruppe der Vereinigten Stahlwerke betrugen die Ja-Stimmen zwischen 85 und 90 v. H. Anders sah es im Rheinland aus, das mit rund 73 v. H. Ja-Stimnen den erforderlichen Prozentsatz nicht erreichte. Besonders auffallend war das Ergebnis der August-Thyssen-Hütte, wo weniger als 50 v H. der Stimmberechtigten für den Streik waren. Berücksichtigt man außerdem, daß in der August-Thyssen-Hütte nur rund 50 v. H. der Arbeitnehmer organisiert sind, so hatte sich von allen Arbeitern dieses Unternehmens nur ein Fünftel für den Streik ausgesprochen. Aus dem Duisburger Raum wurden 71 v. H., aus dem Hüttenwerk Oberhausen und von Phoenix-Rheinrohr Abstimmungsergebnisse von ungefähr 73 v. H. Ja-Stimmen benannt. Das Hüttenwerk Haste, das sonst immer sehr streikfreudig und auch der kommunistischen Propaganda nicht verschlossen ist, war unter dem Durchschnitt geblieben. Der Düsseldorfer Raum lag mit 76 v. H. knapp über der notwendigen Streikzustimmung. Es dürfte aufschlußreich sein, das Ergebnis der neuen Urabstimmung mit diesen Zahlen zu vergleichen.

Selbst wenn nunmehr in letzter Minute an Rhein und Ruhr die Vernunft gesiegt hat, so muß jetzt doch eine Menge Unrat, der sich im Laufe langwieriger Verhandlungen angesammelt hat, weggeräumt werden. Ob mit oder ohne Streik –, der Arbeitsfrieden ist nicht so schnell wiederhergestellt. Schon die letzten Wochen waren mehr ein säbelrasselnder Waffenstillstand, noch ehe offene Kampfhandlungen begonnen hatten. Im Revier taucht immer wieder die Frage auf, warum die IG Metall ihre Forderungen diesmal so auf die Spitze trieb. Es muß der Eindruck entstehen, daß sie den Streik wollte, einen Streik, der – wie von ihr zuletzt auch nicht mehr bestritten werden konnte – in eine spürbare Konjunkturabflachung bei der Stahlindustrie gefallen wäre.

Mit dem noch vor Wochen gebrachten Argument, die Unternehmensleitungen machten in zweckgerichteter Panik, konnte ernsthaft nicht mehr operiert werden. Den Gewerkschaften sind für ihre Haltung militär- und außenpolitische Gesichtspunkte unterstellt worden. Aber es gibt keinen ernsthaften Anhaltspunkt für diese These. Die außerordentlich versteifte Haltung der IG Metall ist auf eine gewisse Unzufriedenheit und Verärgerung über den Verlauf der Verhandlungen zurückzuführen. Das sachlich voll berechtigte, aber dennoch taktisch ungeschickte Angebot einer zweiprozentigen Lohnaufbesserung seitens des Arbeitgeberverbandes hat ebensowenig zur Verständigungsbereitschaft beigetragen wie die Tatsache, daß in einigen Werken den Arbeitnehmern bei der Urabstimmung Schwierigkeiten gemacht worden sind.

Darüber hinaus ist aber nicht zu verkennen, daß die stärkste deutsche Gewerkschaft dem Bonner wirtschaftspolitischen Kurs einen Stoß versetzen wollte. Er wäre sicher noch kräftiger ausgefallen, wenn nicht im Hintergrund die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen gestanden hätten. Ein so unpopulärer Streik wäre nicht ohne unliebsame Auswirkungen für eine Partei geblieben, die den Gewerkschaften sehr nahesteht. Ingrid Neumann