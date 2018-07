S. L., Berlin

Till Eulenspiegel ritt über den Markt, mitten hinein in die Stände mit Töpfen und Tellern, die dabei in Scherben gingen. Eulenspiegel tat das aus purem Übermut. Auf dem Schöneberger Wochenmarkt jedoch fuhr kürzlich ein Polizist aus der Motorradeskorte des britischen Verteidigungsministers, die den Gast zum Rathaus Schömberg geleitete, einen kleinen Jungen an. Es war dies eine jener unglücklichen Verkettungen, die sich aus Unbesonnenheiten von beiden Seiten ergeben.

Die Marktstände des Schöneberger Wochenmarktes branden, zweimal wöchentlich, bis an die Stufen von Westberlins Regierungssitz heran. Rathausbesucher, und motorisierte zumal, müssen ihren Weg vorsichtig zwischen Markttrubel und Rathausmauer nehmen. Die „weiße Maus“, die den Wagen des Ministers begleitete, war offenbar ein bißchen zu schnell gefahren; der Junge auf der Rathaustreppe, der zu seiner Mutter an einen Marktstand hinüberlaufen wollte, war zu dicht an den herannahenden Convoi geraten – das Unglück geschah, und der Minister war davon so betroffen, daß er gleich nach Beendigung seines offiziellen Rathausbesuches den zum Glück nicht schwer Verletzten im Krankenhaus besuchte.

Doch die Gegner des Wochenmarktes, die dem Regierungssitz dadurch mehr Würde verschaffen wollen, daß sie den Gemüsehandel vom Rathausplatz verbannen, haben wieder ein neues Argument erhalten. Schon der Protokollbesuch eines sowjetischen Offiziers kurz zuvor, dem Tomaten – als Wurfgeschosse handlich am Marktstand gelagert – an den Kopf flogen, hatte ihnen Oberwasser gegeben. Das Rathaus, durch eine Bannmeile vor Demonstrationen gesichert, solle, fordern sie, auch vom Markt befreit werden. Das würde nicht nur ärgerliche oder gar unglückliche Zwischenfälle vermeiden, sondern Westberlins Regierungssitz auch den provinziellen Anstrich nehmen, den die Zeltplanen, Marktschirme und prallen Einkaufsnetze ihm verleihen.

Doch die Freunde des Schöneberger Marktes denken anders. Ihr prominentester, auch jetzt wieder als Zeuge angerufen, war Ernst Reuter, der von den Fenstern seines Amtszimmers gern auf das geschäftige Treiben hinunter sah. Er wußte wohl, daß das unbekümmerte Nebeneinander von kommunaler Verwaltung und städtischem Treiben jedem von beiden nur nützen kann, und daß es in einer Stadt wie Berlin leicht lächerlich wirkt, wenn man sich am falschen Ende aufs Repräsentative hin aufputzt. Schließlich wurde das Rathaus Schöneberg als kommunales Verwaltungszentrum des städtischen Bezirks Schöneberg gebaut, und den Markt vorm Rathaus hat seinerzeit jedermann als natürlichen, traditionell geübten Brauch empfunden.

Daß das Provinzrathaus jetzt zum Landes-Regierungszentrum avanciert ist, gilt im Denken und in den Hoffnungen der Berliner nur als Provisorium; eines Tages wird die Verwaltung der ungeteilten, wiedervereinigten Stadt wieder ihren angestammten Sitz im Zentrum einnehmen: im alten Rathaus in der Königstraße.