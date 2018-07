Inhalt Seite 1 — Das Risiko Seite 2 Auf einer Seite lesen

Politische Sicherheit, nicht nur militärische!

Im Londoner Daily Mirror hat der bekannte ungarisch-britische Zeichner Vicky auf seine Weise einen ebenso vereinfachenden wie eindrucksvollen Kommentar zur Einstellung der russischen Atombomben-Versuche gegeben. Da sieht man den Sowjet-Hasen (mit Chruschtschows nachgerade vertrauten Zügen) munter am Zielband einer Rennstrecke beim Zeichen „H-Stop“ ankommen, hinter ihm her schleppen sich mühsam und schweißtriefend die amerikanische Schildkröte Foster Dulles und die englische Schnecke Selwyn Lloyd. „Es ist ein Trick, Selwyn“, sagt die Schildkröte.

Die Spatzen pfiffen es vom Dach

Trick oder nicht – an der Tatsache, daß die sowjetische Diplomatie mit ihrer jüngsten Initiative die Westliche Konkurrenz überrundet hat, läßt sich kaum zweifeln. Seit Wochen schon hatten es die Spatzen von den Dächern gepfiffen, der Kreml werde wohl den Zusammentritt des neuen Obersten Sowjet zu einem solchen Coup benutzen. Die USA waren also gewarnt (was übrigens auch nur ein relatives Novum der Ära Chruschtschow darstellt: zu Stalins Zeiten pflegten solche Vorstöße sorgfältiger geheim gehalten und wirksam auf den Überraschungseffekt abgestellt zu werden). Die Leute in Washington hatten also Zeit, ihre Reaktion vorzubereiten. Es wäre ihnen sogar äußerstenfalls möglich gewesen, den Russen zuvorzukommen. Aber sie nutzten die Gelegenheit nicht aus. Sie hatten nicht einmal eine sofortige und vorbereitete Antwort zur Hand. Was zuerst Dulles und dann Eisenhower über den Schritt Moskaus zu sagen hatten, tönte gequält und unsicher. Warum?

Was Dulles und Eisenhower an ihren Pressekonferenzen zu dem Thema des Versuchs-Stops zu sagen wußten, lief auf die Feststellung hinaus, die Ankündigung aus Moskau sei „bloße Propaganda“. Das ist wahrscheinlich sogar sachlich richtig. Der Oberste Sowjet hat seinen Beschluß unmittelbar nach dem Ende einer großangelegten russischen Versuchsserie gefaßt, und genau in dem Augenblick, da die Amerikaner sich anschicken, im Pazifik ihrerseits eine neue Reihe von Tests zu unternehmen. Da solche Explosionen im allgemeinen von einem Lande nicht in ununterbrochener Folge unternommen werden, sondern mit langen Pausen, in denen ihre Ergebnisse wissenschaftlich und rüstungstechnisch ausgewertet werden, war die Wahl des Zeitpunktes denkbar geschickt.

Moskau brauchte im Grunde überhaupt nichts zu befürchten. Hätten die Angelsachsen sofort nachgezogen, dann wäre den Sowjets auf jeden Fall der technische Vorsprung geblieben, den ihnen ihre letzten Experimente wahrscheinlich verschafft haben. Zieht der Westen andererseits die Versuchseinstellung hinaus, um zuerst die neuen Tests hinter sich zu bringen, dann gerät er in den Verdacht, eine von der Weltöffentlichkeit längst geforderte Maßnahme aus eigensüchtigen Motiven erst zu sabotieren und hinterher dem Druck der internationalen Meinung doch noch zu erliegen. Für den Fall aber, daß er überhaupt nein sagen sollte, hat sich ja die Gromyko-Erklärung eine Hintertür offengehalten: die UdSSR kann dann mit dem Ausdruck des Bedauerns ihren Schritt zurücknehmen, und sie steht deshalb nicht um ein Jota schlechter, sondern (mindestens unter dem Gesichtspunkt der psychologischen kalten Kriegführung) unvergleichlich besser da als vorher.

Ihre „propagandistische Atombombe“ war also sehr genau gezielt. Aber was heißt das? Doch nichts anderes, als daß die Staatsmänner des Westens sich sehenden Auges in eine Situation haben hineinmanövrieren lassen, in der sie nur den kürzeren ziehen können. Sie wußten, was kommen würde. Aber sie waren außerstande, irgend etwas zur Abwehr des Schlages und seiner Folgen zu unternehmen. Man habe das einmal beschlossene Programm nicht um „bloßer Propagandavorteile“ willen aufgeben können, sagte Dulles. Aber wer so argumentiert, der übersieht die Grund-Wahrheit, daß in der heutigen Weltlage, im ständigen Ringen zweier Mächteblöcke um Einfluß auf die öffentliche Meinung der Welt, Propaganda und Politik gar nicht mehr voneinander getrennt werden können. Auch die Propaganda ist ein Stück Politik, vielleicht sogar ein sehr zentrales.