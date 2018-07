Als erste Aktiengesellschaft der Hochseefischerei legte jetzt die Hochseefischerei Nordstern AG., Bremerhaven, ihren Abschluß für 1957 vor. Der Vorstand spricht von einem Krisenjahr, das gekennzeichnet war durch rückläufige Frischfischfänge, durch etwa 2 v. H. niedrigere Erlöse und durch weitere Kostensteigerungen, insbesondere für Kohle. Wenn die Hochseefischerei Nordstern trotz dieser Entwicklung eine Dividende von 6 (9) v. H. auf 1,22 Mill. DM AK vorschlägt, so war das nur möglich, weil durch den Verkauf eines Fischdampfers stille Reserven aufgelöst werden können. Das Unternehmen hat zur Zeit sieben eigene Dampfer in Fahrt und bereedert drei weitere Einheiten der Reederei Jupiter bzw. der im Berichtsjahr neugegründeten „Reederei Saturn Heinrich Loges & Co. KG.“.

Die Bankverein Bremen AG hat im vergangenen Jahr ihre Bilanzsumme um 12 v. H. auf rund 24,4 Mill. DM erhöht. Die im Geschäftsjahr 1957 geminderte Zinsspanne der Banken konnte bei diesem Bremer Institut durch ein vergrößertes Geschäft bzw. durch Sondereinnahmen ausgeglichen werden. Das Kreditvolumen hat im Berichtsjahr von rund 14 auf 15,8 Mill. DM zugenommen. Debitoren stellten sich Ende 1957 um 1,3 Mill. DM höher auf 7,3 Mill. DM. Ihr Anteil an der Bilanzsumme erreichte damit etwa 30 v. H. Die Rücklagen wurden durch Gewinnverwendung aus 1956 um 0,05 und durch Zuweisung aus dem Ergebnis 1957 um 0,1 Mill. DM erhöht und damit auf 0,45 Mill. DM gebracht. Der zum 11. April einberufenen HV wird vorgeschlagen, 10 (9) v. H. Dividende auf das AK von 1 Mill. DM auszuschütten.