Was sind Gratisaktien-Anwärter?

In den Börsenberichten wird immer wieder von Gratisaktien-Anwärtern gesprochen. Um welche Aktien bzw. Gesellschaften handelt es sich dann? Hat es Sinn, solche Aktien zu erwerben?

Frau M. S., Erlangen

Antwort: Wenn in den Börsenberichten von Gratisaktien-Anwärtern die Rede ist, dann handelt es sich um solche Gesellschaften, die auf Grund ihrer hohen ausgewiesenen Rücklagen in der Lage wären, durch Umwandlung dieser Rücklagen in Aktienkapital ihren Aktionären Gratisaktien auszuschütten. Davon wird aber nur Gebrauch gemacht werden, nachdem der Gesetzentwurf über die steuerfreie Durchführung einer solchen Transaktion vom Bundesrat und Bundestag angenommen worden ist. (Ausführlich haben wir über das Wesen der Gratisaktien in unserer Ausgabe vom 19. Dezember 1957 berichtet.)

Es gilt aber heute bereits als sicher, daß längst nicht alle Gesellschaften, die über hohe Rücklagen verfügen, auch tatsächlich Gratisaktien ausschütten werden. Die Entscheidung wird im Einzelfall auch gar nicht leicht zu treffen sein. Die Ausschüttung von Gratisaktien bedeutet, daß bei künftigen Gewinnausschüttungen – will man die bisherige Dividendenhöhe beibehalten – ein erheblich größerer Betrag als bislang zur Verfügung gestellt werden muß. Ob das angesichts der sich abzeichnenden Konjunkturveränderungen überall möglich sein wird, muß bezweifelt werden. Andererseits werden gut verdienende Gesellschaften schon deshalb bereitwillig von derAusschüttung von Gratisaktien Gebrauch machen, weil sie – ohne den Dividendensatz erhöhen zu müssen – ihren Aktionären einen angemesseneren Anteil am Reingewinn zugute kommen lassen können als bisher. Die unglückliche Dividendenoptik, der sich bei uns sehr viele Gesellschaften verpflichtet fühlen, verhindert bislang eine „gerechte“ Gewinnverteilung.

Ob es noch zweckmäßig ist, Aktien von solchen Gesellschaften zu erwerben, die als Gratisaktien-Aspiranten gelten, hängt von dem Kurs ab, den diese Papiere heute bereits erreicht haben. Daß die Börse die Möglichkeiten zur Gratisaktien-Ausgabe bereits in den Kursen berücksichtigt hat, zeigt Ihnen unsere nachfolgende Aufstellung. Es handelt sich dabei um Gesellschaften mit hohen Rücklagen. Ob sie allerdings später auch tatsächlich Gratisaktien verteilen werden, steht auf einem anderen Blatt: