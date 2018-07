Von Erwin Topf

Seit dem Amtsantritt Franz Etzels sind die Beziehungen zwischen dem Bundesfinanzministerium und „der“ Wirtschaft in einem bemerkenswert günstigen Klima erfreulich gediehen. Nach dem Urteil von Sachkennern beruht das darauf, daß beide Seiten bestrebt waren, recht viel guten Willen zu zeigen. Für den Minister haben sich diese Bemühungen schlecht gelohnt, wie sich jetzt erweist: die Stellungnahme der Spitzenverbände der gewerblichen Wirtschaft zu den Steuerreformplänen des Ministers ist nämlich sehr viel heftiger ausgefallen, als zu erwarten gewesen war: Die Kritik betrifft nahezu alle Punkte des Reformprogramms, und schon deshalb mag sie im Ministerium als eine Art Mäkelei empfunden worden sein, die man eigentlich nicht verdient zu haben meint.

Hier, wie überall, macht eben der Ton die Musik. Warum also derart schroffe Formulierungen, wie die, daß man „unter keinen Umständen“ der Körperschaftssteuer-Erhöhung (für die einbehaltenen Gewinne) zustimmen könne? Warum obendrein die Bemerkung, man wolle eher auf die Steuersenkung für den ausgeschütteten Gewinn (von 30 auf 11 v. H.) verzichten, als die Erhöhung von 45 auf 4 v. H. für den nichtausgeschütteten Anteil des Gewinns in Kauf nehmen? Es gibt ja doch Mittel und Wege, um die mir der vorgesehenen Regelung verbundenen Nachteile aus der Welt zu schaffen, von denen eigentlich nur die „kleinen“ (oder personenbezogenen) Gesellschaften betroffen werden können: Unternehmen also, die an Ausschüttungen (und deren Steuerbegünstigung) wenig oder gar nicht interessiert sind. Zweifellos wäre es gut und richtig gewesen, wenn die Spitzenverbände zur Sonderstellung von Einmann und Familiengesellschaften Vorschläge gemacht und jene Anregungen konkretisiert hätten, die in dem (bereits vor Wochen von uns erwähnten) vorzüglichen Gutachten des Instituts „Finanzen und Steuern“ über die personenbezogenen Kapitalgesellschaften enthalten sind.

Für jeden unvoreingenommenen Betrachter wird von Tag zu Tag deutlicher, daß wir um eine Sonderregelung nach dem amerikanischen Vorbild der Small Business Act nicht herumkommen werden, wenn die steuerliche Benachteiligung aus der Welt geschafft werden soll, die sich bei uns für die mittleren und kleineren Unternehmen herausgebildet hat. Geht man diesen Weg nicht, so bleibt nur die Alternative, die für Big Business geltenden Privilegien zurückzuschneiden, um die Parität wiederherzustellen und Konzentrations- und Verschachtelungstendenzen zu bremsen. Solche Forderungen haben nichts mit Kapitalfeindlichkeit und schon gar nichts mit einer larmoyanten Mittelstandsstümelei zu tun – aber sehr viel mit der Forderung, gleiche Chancen für alle Unternehmungen herzustellen Ei ist kennzeichnend, daß beispielsweise eine weitverbreitete Korrespondenz zur Verteidigung des Schachtelprivilegs („es wird durch die Steuerreform Etzels nicht berührt“, heißt es da zunächst) das Folgende schreiben kann: „Man macht sich indessen in Bundestagskreisen doch Gedanken darüber, wie man gewissen Auswüchsen, die sich aus dem Schachtelprivileg ergeben könnten, begegnen kann. In Bundestagskreisen, die der gewerblichen Wirtschaft nahestehen, wird das Schachtelprivileg insoweit für gerechtfertigt gehalten, als die dadurch begünstigte Konzentration dem technischen Fortschritt dient, nicht aber dem reinen Gewinnstreben.“

Ob sich die hier als Eideshelfer bemühten „der gewerblichen Wirtschaft nahestehenden Bundestagskreise“ wohl eine Vorstellung darüber machen, wie ihre tröstliche Versicherung – man wolle nur den technischen Fortschritt, aber nicht den materiellen Gewinn – auf die von der Betriebskonzentration betroffenen und bedrohten selbständigen Unternehmer wirkt? Man muß es wohl bezweifeln. immerhin zeigt der terminus technicus „Schachtelprivileg“ deutlich genug, daß steuerliche Privilegien gegeben sind. Die Stellungnahme der Spitzenverbände betrifft ja auch (fast ausschließlich) Forderungen auf Beibehaltung solcher Privilegien, die in den Steuerreform-Vorlagen Etzels ein wenig eingeschränkt werden sollen, oder aber Wünsche, neue Vergünstigungen zu schaffen. In die zweite Kategorie gehört das Verlangen, man möge es nicht bei der (überaus günstigen!) Regelung bewenden lassen, die der Übergang zum Splitting für alle „mittleren“ und „höheren“ Einkommen bringt, sondern darüber hinaus die steuerliche Progression flacher ansetzen, so daß ein Höchstsatz von 50 v. H. (jetzt vorgesehen: 53 v. H.) erst bei einem Jahreseinkommen von 175 000 DM (jetzt vorgesehen: bei 110 000 DM) erreicht wird. Wer sich einmal die Mühe macht, an einigen Beispielen nachzurechnen, welche Steuervorteile sich aus dem Splitting plus der Erfüllung dieser Wünsche gegenüber dem jetzigen Tarif ergeben würden, wird bestürzt darüber sein, wie leichtfertig hier der politischen Opposition Material für eine Kampagne gegen die „Regierungspolitik der Steuergeschenke“ in die Hände gespielt wird.

Bei den Forderungen der zweiten Kategorie – Verteidigung von Privilegien, die Etzels Reform ein wenig und nur „ganz am Rande“ einschränken möchte – geht es im wesentlichen wieder um die Abschreibungsmethode und um die Bestimmungen der „Siebener-Gruppe“. Die Regierungsvorlage will – mit ganz geringfügigen Einschränkungen bei den Positionen 7 b und 7 c – alle Vergünstigungen beibehalten, die nach dem erweiterten § 7 des Einkommensteuergesetzes jetzt noch zulässig sind. Nämlich: Bewertungsfreiheit für bewegliche Wirtschaftsgüter (7 a), für Betriebsgebäude (7 e), und für Schiffe (7 d),

Steuerfreiheit für Mittel, die zur Förderung des Wohnungsbaues gegeben werden (7 c),