Wenn heute nochmals auf ein Buch hingewiesen wird, dessen Erscheinen hier bereits durch eine Bildwiedergabe angekündigt wurde, so geschieht es aus besonderem Grund: offenbart doch diese Publikation, wie qualitätsvoll ein Kunstbuch sein kann, wenn die geistige Verantwortung des Autors ihre ideale Ergänzung findet im Können des Druckers. Es handelt sich um den Band:

Enzo Carli: „Die großen Maler von Siena.“ Verlag Anton Schroll & Co., Wien/München. 198 S., 98,– DM.

Nicht die Interpretation des bedeutungsvollen Textteils, in dem der Verfasser 29 sienesische Maler aus dem 13. und 14. Jahrhundert vorstellt, sondern die Bildwiedergabe ist Anlaß der Erörterung.

Die Vervollkommnung der Reproduktionstechnik allein reicht nicht aus, um das Gelingen so hervorragender Wiedergaben zu ermöglichen. Das -Bemühen um die Annäherung an die Farben der Originale ist vielmehr das Ergebnis sorgfältigster Arbeit beim Ätzen der verschiedenen Farbplatten, ihrer auf Bruchteile von Millimetern genauen Zurichtung, sowie einer zuverlässigen Farbkorrektur, die nur im Vergleich mit und vor den Originalen geschehen kann.

Da es sich bei diesem Buch vorwiegend um die Wiedergabe von Ölgemälden handelt, konnte man sich am besten des – sozusagen schon klassischen – Vierfarbendrucks bedienen. Um so erstaunlicher aber ist es, daß auch Fresko-Bilder mit ihren hellen, kreidigen Farben im selben Verfahren hergestellt wurden und daß die Resultate gleichermaßen ansprechen – obwohl heute sonst für derartige Wiedergaben der Offsetdruck angewandt wird. Hier, bei den Sienesen, wo sich die mähliche Wandlung von byzantinischer Tradition über gotische Form zur Renaissance vollzieht, mußte eine Farbskala von ebensoviel Subtilität wie kühner Phantasie reproduziert werden.

Die expressive Kraft der Farbe wird oftmals im Detail besonders deutlich; der (im allgemeinen mit Recht bekämpfte) Bildausschnitt, in Carlis Buch zusätzlich geboten, beweist es. Fast jede der 62 großen Farbtafeln zeugt für den Aufwand an Liebe und Verantwortungsgefühl. Der Kunstfreund ist voller Bewunderung. C. O. Frenzel