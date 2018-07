Die Ausfuhr-Kredit-AG (AKA) schreibt in ihrem Geschäftsbericht 1957 über eine Zeit, die unter dem Eindruck enormer Exportüberschüsse und dem Abbau von Exportförderungsmaßnahmen stand. Das Bundeskabinett beschloß damals u. a., die Risikobeteiligung der Unternehmer bei der Übernahme von Bundesgarantien von 20 auf mindestens 25 v. H. zu erhöhen. Die Bank deutscher Länder hatte schon vorher für ihren Bereich die Unternehmerbeteiligung von 20 auf 40 v. H. festgesetzt. Für die AKA bedeutete dies bei ihrem B-Plafond (Bundesbankmittel) 40 v. H. Unternehmerbeteiligung und bei dem A-Plafond (Konsortialmittel) 20 v. H. Beteiligung. Die Exporteure drängten deshalb vornehmlich nach dem A-Plafond, obwohl sie hier 2 v. H. mehr Zinsen bezahlen müssen.

Im Endergebnis führte dies dazu, daß, was Kreditzusagen angeht, der A-Plafond weniger stark abgebaut wurde als der B-Plafond. Der A-Plafond war so meist stark ausgenutzt; für den B-Plafond traf dies nicht zu. Bei Ende des Geschäftsjahres war allerdings, wenn man die Finanzierungszusagen hinzurechnet (diese sind für die Exportwirtschaft wichtig, weil ohne sie vielfach keine verbindlichen Offerten abgegeben werden können) auch der B-Plafond nahezu ausgelastet, während der A-Plafond (Kreditzusagen und Finanzierungszusagen zusammengerechnet) sogar das Plafondlimit überschritten hatte. Dies ist kaufmännisch vertretbar. Erfahrungsgemäß wird nämlich jeweils nur ein kleiner Teil der Kreditfinanzierungszusagen wirklich in Anspruch genommen.

Die in den letzten Monaten des abgelaufenen Jahres bei beiden Plafonds wachsenden Kreditzusagen läßt die Vermutung zu, daß die Exportwirtschaft in verstärktem Maße wieder auf eine Finanzierung durch die AKA angewiesen ist. -eb.