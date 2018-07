Fremdarbeiter wurden sie offiziell genannt, Zwangsarbeiter waren sie. Der NS-Staat legte Wert auf derartige Nuancen. 1942 wurde das Heer der Zwangsarbeiter vieler Nationen um Tausende junger Tschechen des Jahrgangs 1921 vermehrt. Man steckte sie in braune Arbeitsdienstuniformen und setzte sie in bombardierten Städten zur Trümmerräumung ein. Einer dieser jungen Männer, Karel Ptácník, hat nach dem Kriege seine Erlebnisse in einer Reportage niedergeschrieben, die er zu dem Roman „Jahrgang 21“ umarbeitete. Es ist ein Buch der Anklage, aber auch des Verständnisses und der Verständigungsbereitschaft. Ptacnik mußte Hitlerdeutschland hassen, wie alle Unterdrückten, doch er verurteilt deshalb nicht das ganze deutsche Volk. Bezeichnend sind die Worte, die er einen deutschen Buchhalter zur Hauptfigur seines Romans, dem Tschechen Honsik, sagen läßt:

„Aber glaube nicht, daß alle Deutschen schlecht sind. Viele von ihnen wissen gar nicht, was um sie herum geschieht, und sie sind so ehrlich gläubig, daß, erzähltest du ihnen, was wir Deutschen manchmal an Schrecklichem verüben, sie es für unmöglich halten.“

Nach dem Buch „Jahrgang 21“ hat der Tschechoslowakische Staatsfilm in Gemeinschaft mit der DEFA einen gleichnamigen Film gedreht, der jetzt in Ostberlin anlief. Die Handlung wurde sehr gestrafft zugunsten der im Roman nicht den Mittelpunkt bildenden Liebe zwischen der deutschen Rotkreuzschwester Käthe und dem Prager Musikstudenten Honsik.

Die beiden lernen sich in einem Stralsunder Krankenhaus kennen. Honsik ist schwer verwundet worden, als er nach einem Luftangriff aus einem zusammenstürzenden Haus ein Kind barg. Er tat das, obwohl er seine Vorstellungen von Deutschland, das für ihn das Land Bachs und Beethovens war, längst revidieren mußte. Im Krankenhaus wird er als Mensch zweiter Klasse, als minderwertiger Ausländer behandelt. Doch da ist der Oberarzt, bei dem er einmal Klavier spielen darf. Und da ist Schwester Käthe, die ihn und einen sterbenden Franzosen pflegt, ohne die bestehenden Vorurteile und Verbote zu beachten. Käthe ist nicht etwa eine verkappte Widerstandskämpferin; sie hilft, weil sie den Sinn ihres Berufes darin sieht, unterschiedslos allen Leidenden zu helfen. Nun spürt der verschlossene, mißtrauische Honsik, daß er nicht alle Deutschen verurteilen darf. Die beiden jungen Menschen fassen eine scheue Zuneigung füreinander. Doch Käthes Gefühle bleiben nicht verborgen, sie wird überraschend nach Dresden strafversetzt. „Eine deutsche Frau sollte wissen, wie sie sich zu verhalten hat“, droht ihr die Oberin; denn als würdelos galt, wer die menschliche Würde auch im Zwangsarbeiter achtete.

Im Februar 1945, nach der Vernichtung Dresdens, wird die tschechische Arbeitskompanie in die Elbestadt verlegt. Honsik trifft Käthe in einem überfüllten Lazarett wieder, sie suchen jede Möglichkeit, unauffällig zusammenzukommen, heimlich auf verdunkelten Straßen, heimlich in ihrem Zimmerchen. Indessen sind in der Kompanie Fluchtplänegereift. „Vater“ Kovanda, ein älterer, bauernschlauer Böhme, hat aus der Schreibstube Urlaubscheine „organisiert“, mit deren Hilfe sich einige der Jungen nach Hause durchschlagen wollen. Aber dazu brauchen sie Zivilkleidung. Honsik offenbart Käthe diesen Plan, und sie verspricht Unterstützung. Gemeinsam mit dem Arbeiter Max besorgt sie Anzüge, obwohl sie Honsik dadurch verlieren wird. Im letzten Augenblick überlegt Honsik es sich anders, die Liebe zu Käthe ist stärker als sein Heimweh. Er eilt zu ihr und sieht gerade noch, wie sie von der Gestapo fortgeschleppt wird. Auch Max hat die Szene beobachtet. Er nimmt den fassungslosen Honsik am Arm und geht mit ihm in die Nacht.

Der begabte Regisseur Václav Gajer hat sich für die Rolle der Käthe Eva Kotthaus aus Westberlin geholt. Den Honsik spielt Ludek Munzar. Äußerst behutsam führt Gajer Regie. Vielleicht ist der Film dadurch eindrucksvoller als er durch aufgeregte Polemik hätte werden können. Eva Kotthaus und Ludek Munzar sind ein Liebespaar ohne Pathos. Sie lassen nie vergessen, daß sie im Schatten des totalen Krieges ein Wunder erleben. Der Ausdruckskraft von Eva Kotthaus ist ein Höhepunkt des Filmes zu danken: Als sie sich über den sterbenden Franzosen Gaston beugt, streckt er die Hände nach ihr aus. Da nimmt sie ihre Haube ab und neigt sich wieder über Gaston, keine Rotkreuzschwester – eine Frau. Wortlos ist dieser Vorgang, wie überhaupt nicht zuviel gesprochen wird in dem zweisprachigen Film. Das Bild spricht, eingefangen von der hervorragenden Kamera des Jan Kalis, um so eindrucksvoller. Ausgezeichnet, mit einem Schuß Schweijkschen Humors, ist Jiři Sovák als Vater Kovanda. Gut besetzt sind die Nebenrollen des Oberarztes mit Johannes Arpe und der „rassestolzen“ Oberschwester mit Marga Legal. Leider werden nicht alle Geschehnisse klar durchgezeichnet, manches bleibt Skizze und es gibt allzu ausgewalzte Szenen – wie die Weihnachtsfeier – und Sprünge in der Handlung, wie der Selbstmord des Unteroffiziers Weiß (Raimund Scheicher).

So geht dem Film die letzte Geschlossenheit ab. Doch wichtiger ist, daß er gedreht wurde und der konfliktreiche Stoff nicht zu propagandistischen Ausfällen benutzt wurde. Im Bestreben nach einer „Entschärfung“ wird sogar darauf verzichtet, Honsik als den jungen Kommunisten zu zeigen, der er im Roman „Jahrgang 21“ ist. Die Prager bestimmten den Kurs in diesem deutsch-tschechoslowakischen Gemeinschaftsfilm, der auch in der Bundesrepublik bald gezeigt werden sollte. Götz Bergander