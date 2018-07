Eine eigentliche österliche Stille hat es in diesem Jahr in den Börsensälen nicht gegeben. Trotz der Lohnauseinandersetzungen in der Stahlindustrie kam es in den letzten Tagen zu nicht unbeträchtlichen Umsätzen in den Montanwerten. Gute Käufer, darunter vermutlich auch Investment-Gesellschaften, nahmen bei weichenden Kursen das Material flott auf. Die meisten Aktienkurse sind seit Jahresanfang mehr oder weniger stark gestiegen, bei den Montanen ergaben sich dagegen nur geringfügige Veränderungen, teilweise sogar Rückschläge. Ein solcher Zustand würde normalerweise Tauschoperationen zugunsten der schwerindustriellen Aktien auslösen. Wenn das hier nicht der Fall ist, dann liegt es im wesentlichen an der ursicheren Konjunkturlage, von der die Stahlindustrie erfaßt ist und die – so sieht es jedenfalls heute aus – kaum steigende Dividenden zulassen wird. Aber, ob sich solche Feststellungen generell machen lassen, steht auf einem anderen Blatt. Wer die jetzt vorgelegten Bilanzen der großen Stahlgesellschaften näher betrachtet, wird feststellen, daß sie sehr unterschiedlich "im Markt liegen". Diese Differenzierung wird sich auch mehr und mehr in den Kursen ausdrücken.

Die IG-Farben-Nachfolger konnten sich gut behaupten. Etwas in den Vordergrund gerückt sind die Farbwerke Hoechst, bei denen man in diesem Jahr noch mit einer Kapitalerhöhung rechnet. Zu großen Umsätzen kam es – wie erwartet – bei den IG-Farben-Liquis, die mit 41 1/2 v. H. einen vorläufigen Spitzenstand erreichten, ihn jedoch nicht zu halten vermochten. Vorsichtige Leute warnen immer wieder vor einer Überbewertung der Ostquote zum jetzigen Zeitpunkt. In den großen Elektrowerten kam es wieder zu Anlagekäufen, an denen vornehmlich die Investment-Gesellschaften beteiligt waren.

Am Markt für Bankaktien gab es nur geringfügige Veränderungen. Die Hausse bei den Hypothekenbanken scheint mit Bekanntgabe der Dividenden und der Kapitalerhöhungen jetzt ein Ende gefunden zu haben. Typisch war übrigens die Kursbildung bei den Hapag-Aktien, die jetzt erstmals in DM notiert wurden. Die letzte RM-Notiz lautete auf 66 v. H., auf DM umgestellt kam sie dann auf 10 v. H. Offenbar merkte erst dann ein Teil der Kleinaktionäre, daß ein solcher Satz für ein Papier, das für die nächsten Jahre keinerlei Dividendenaussichten bietet, sehr hoch ist. Es kam zu Abgaben, die den Kurs auf 103 1/2 drückten. Ähnliche Erscheinungen waren seinerzeit bei der Umstellung der Notiz des Norddeutschen Lloyd zu beobachten.

Am Rentenmarkt wurde die Tendenz weiterhin durch die unverminderte Nachfrage bestimmt. Unter diesen Umständen dürfte die Unterbringung der 7prozentigen Bundesbahnanleihe (250 Millionen DM) keine Schwierigkeiten bereiten. Die Zeichnung läuft vom 17. bis zum 24. April. Der vergleichsweise hohe Betrag hat die Interessenten allerdings vorsichtig gestimmt. Während sie bisher immer mit "Scheinanmeldungen" arbeiten mußten, um zu einer möglichst hohen Zuteilungsquote zu kommen, fragt man sich bei der Bundesbahnanleihe, ob eine solche Taktik nicht zu unangenehmen Überraschungen führen kann, nämlich dann, wenn beträchtlich höhere Zuteilungen erfolgen sollten, als man kalkuliert hatte. Kurt Wendt