Für Gottfried Benn

Von Thilo Koch

Das Organ des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, „Neues Deutschland“, wendet fast eine Seite seiner Sonntagsbeilage an die Behauptung, ich hätte die deutsche Literaturgeschichte der letzten fünfzig Jahre zu fälschen versucht. Das sowjetdeutsche Kopf-Blatt proklamiert: „Die Haltung des ebenso dekadenten wie reaktionären Dichters Benn als eine typische Haltung der deutschen Intellektuellen unserer Epoche auszugeben, ist ebenso verlogen wie zwecklos.“

Unter dem Titel „Der Dichter Gottfried Benn und der Adenauer-Staat“ versucht Willi Köhler nachzuweisen, daß Gottfried Benn sich auf Grund der gleichen Beweggründe 1933 „zum Hitlerfaschismus und 1945 zum klerikal-faschistischen Staat Adenauers bekannte“.

Die Kommunisten haben es ebensowenig wie die Nationalsozialisten jemals schwierig gefunden, auf die Wahrheit zu verzichten wenn sie beweisen wollten, was ihnen zu beweisen nützlich schien. Daß Gottfried Benn etwa vom Jahre 1948 an bis zu seinem Tode im Jahre 1956 einen späten Ruhm erlebte, ist ihnen lästig; denn wo Benn steht, da können sie ganz gewiß nicht stehen. Selbst Willi Köhler muß ihm „formvollendete Gedichte“ zugestehen; er tut das allerdings so:

„Seine dekadenten, fortschrittsfeindlichen Auffassungen, von denen auch seine späteren, streckenweise formvollendeten Gedichte getragen wurden, erwiesen sich als nicht unwirksames Mittel, andere Intellektuelle an der konsequenten Orientierung auf den Sozialismus zu hindern.“

Die Zeitung der SED meint nun zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wenn sie Gottfried Benn einen „faschistischen Barden“ nennt und mich, „seinen Biographen“, mit dem Titel „Rias-Kommentator“ diskreditieren zu müssen glaubt. Den Nazis gedient zu haben oder dem „amerikanischen Monopol-Kapital“ zu dienen. – das sind ja die zwei massivsten Beschuldigungen, die ein Kommunist heute im Rohr hat.