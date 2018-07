Wei mag es einem unbescholtenen Menschen, der Sinn für die Sprache der Blumen und auch sonst ein empfängliches Gemüt hat – wie mag es dem zumute sein, wenn er soeben für sein ehrlich erworbenes Geld ein „schönes Tulpenstöckerl“ erworben hat, das er der arbeit- und tugendsamen Gattin daheim als wohlverdiente Festtagsehrung überreicht, und nun löst die also Beschenkte behutsam die papierene Umhüllung und findet ein Etikett, auf dem die ehernen Worte stehen: „Gestohlen vom Grabe des Herrn Grantlhuber!“

Das geschah in München einem Manne, der das corpus delicti inmitten eines Warenhauses von einem alten Mütterchen kaufte, die es ihm flüsternd angeboten hatte. Das „Mütterchen“ hatte vor diesem Falle bereits öfter ihren Einzelhandelsbedarf anstatt vom zuständigen Großhändler oder von einer soliden Gärtnerei von verschiedenen Friedhöfen bezogen. Hinterbliebene, die offenbar besonders attraktive Stöckerln auf den Gräbern ihrer Angehörigen deponiert hatten und denen daher wiederholt das Verschwinden ihrer Liebesgabe aufgefallen war, hatten daraufhin zu der erwähnten verborgenen Kennzeichnung gegriffen, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Das Verfahren führte zu einem vollen Erfolg: das „Mütterchen“ wurde gefaßt. Frage: Ist dies Zeichen bitterer Not, also verbesserungsbedürftiger sozialer Zustände, oder ein weiteres Zeichen des skrupellosen Erwerbsgeistes unserer Zeitgenossen, selbst in den ältesten Semestern? Horcher